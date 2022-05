HONOR zapowiada premierę serii HONOR 70 i ujawnia pierwsze szczegóły

HONOR utrzymuje takie samo tempo jak konkurencja – seria HONOR 60 zadebiutowała zaledwie kilka miesięcy temu, a za kilka dni w Chinach producent zaprezentuje kolejną generację. Jeszcze przed oficjalną premierą zdradził kilka szczegółów na jej temat.

Reklama

Premiera serii HONOR 70 oficjalnie zapowiedziana

HONOR 60 i 60 Pro zadebiutowały w Chinach 1 grudnia 2021 roku. Niemal dokładnie pół roku później, bo 30 maja 2022 roku, producent zaprezentuje kolejną generację. Tego dnia oficjalnie ujrzą światło dzienne dwa modele – HONOR 70 i 70 Pro, które będą się różniły przede wszystkim sposobem wykończenia modułu fotograficznego na panelu tylnym.

(źródło: HONOR Weibo)

Smartfon w białej wersji kolorystycznej, widoczny na zamieszczonej powyżej grafice, to HONOR 70 Pro. W tym modelu wyspa z aparatami jest jedna, aczkolwiek składa się z oddzielonych od siebie części – w jednej znajdują się dwa aparaty fotograficzne, natomiast w drugiej jeden wraz z diodą doświetlającą. Podobnie, jeśli chodzi o podział aparatów (2+1), jest również w wersji podstawowej, aczkolwiek w niej wyspy są już dwie i każda jest okrągła oraz fizycznie oddzielona od drugiej.

To wciąż wzornictwo, które może kojarzyć się ze smartfonami Huawei (zob. Huawei P50 Pro), mimo że formalnie HONOR nie należy do Huawei od listopada 2020 roku. Prywatnie nie jestem jednak przekonany, czy dwie osobne wyspy to dobry pomysł, ponieważ w przestrzeni między nimi z pewnością będzie zbierać się mnóstwo kurzu – chyba że producent przygotuje etui, które szczelnie otoczy obie wyspy.

Nowy HONOR 70 wygląda bardzo atrakcyjnie – może się spodobać wielu klientom

Jeszcze przed oficjalną premierą producent ujawnił nie tylko wygląd panelu tylnego, ale też przód modelu podstawowego. Na udostępnionych przez firmę grafikach widać, że ekran jest obustronnie zakrzywiony i ma okrągły otwór na aparat w górnej części. Ponadto wrażenie robią bardzo wąskie i symetryczne ramki dookoła wyświetlacza – prezentuje się to naprawdę imponująco.

źródło: HONOR

Specyfikacja smartfonów pozostaje tajemnicą. Mówi się jednak, że producent zastosuje w nich nowy sensor Sony o rozdzielczości 54 Mpix i wielkości 1/1,49″. Ponadto na ich pokładzie może znaleźć się nowy procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.