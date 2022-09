T-Mobile i Orange rozdają darmowe gigabajty. Odbierz już dziś!

Operatorzy regularnie pomagają nam uzupełniać braki w pakietach internetowych. To bardzo dobrze! Mamy szansę zwiększyć zasoby GB, jeśli korzystamy z usług Orange lub T-Mobile.

3 GB darmowego internetu w T-Mobile

Na pierwszy ogień weźmiemy T-Mobile, które w ramach cyklicznej akcji udostępnia swoim klientom różne bonusy. Tym razem nie jest to może jakiś ogromny pakiet danych, ale w zupełności wystarczy, jeśli na weekend znajdziemy się gdzieś poza domowym Wi-Fi.

Bezpłatny pakiet 3 GB można odebrać w aplikacji „Mój T-Mobile” w sekcji Benefity od 15 do 21 września do końca dnia. Po wejściu do aplikacji wystarczy kliknąć baner „Dobrze, że jesteś” lub wybrać „Więcej”, a następnie zakładkę Benefity. Paczka zostanie aktywowana w ciągu 72 godzin od momentu przyjęcia zlecenia.

Pakiet zadziała różnie, w zależności od posiadanej przez nas taryfy. Z oferty mogą skorzystać zarówno klienci abonamentowi T-Mobile (T, T DATA), jak i posiadacze oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix). Klienci usług na kartę i MIX będą mogli korzystać z niej przez 7 dni od dnia aktywacji, zaś abonenci do końca cyklu rozliczeniowego.

7 GB darmowego internetu w Orange

Na bardzo podobnych zasadach odbierzemy paczkę 7 GB internetu w Orange, przy czym tutaj należy pamiętać, że z gratisu mogą skorzystać tylko klienci abonamentowi. To oni mogą znaleźć bonus w aplikacji „Mój Orange”, w sekcji Dla Ciebie.

Po aktywacji pakietu, zostaniemy poinformowani o tym w wiadomości SMS, w której operator da nam też znać, ile gigabajtów mamy w sumie do wykorzystania na koncie. Dodatkowe GB będą zużywać się w pierwszej kolejności, a ich ważność upłynie, gdy zakończy się cykl rozliczeniowy. Prezent dostępny będzie do 20 września. Następnego dnia jego miejsce zajmie inny bonus.

Bierzcie i używajcie!