Tego mogliście nie wiedzieć o OnePlus Watch

Dwa tygodnie temu, obok nowego flagowca, OnePlus pokazał także swój pierwszy smartwatch, który firma miała w planach od wielu lat. Producent zapowiedział, że OnePlus Watch otrzyma niedługo opcję Always On Display, a także inne, przydatne funkcje. Przy okazji ujawnił też kilka ciekawostek na jego temat.

Zaskoczenia nie było

OnePlus Watch został zaprezentowany przy okazji premiery flagowej serii smartfonów OnePlus 9. Spekulacje na temat zegarka pojawiały się w sieci od wielu lat. Pierwsze wzmianki, a nawet gotowe szkice urządzenia autorstwa Chińczyków obiegły internet już w 2014 roku. Pomysł musiał jednak długo ewoluować w głowie inżynierów, gdyż na finalne efekty czekaliśmy aż 7 lat.

Swego czasu OnePlus podjął nawet współpracę z Google, mającą na celu zbadanie potencjalnych możliwości systemu Wear OS w kontekście urządzenia ubieralnego. Jak jednak pokazał czas, nie udało się osiągnąć pożądanych efektów, gdyż finalny produkt wykorzystuje autorski system RTOS.

OnePlus Watch dostanie nowe funkcje w aktualizacjach

Co oferuje OnePlus Watch? Smartwatch wyposażono w 1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454×454 pikseli, który jest umieszczony w okrągłej kopercie. Obudowa urządzenia wykonana została ze stopu stali nierdzewnej 316L. Producent przygotował także specjalną, limitowaną wersję, w której zmieniono stal na stop kobaltu, a do tego ekran pokryto szkłem szafirowym, co znacznie wzmocniło odporność na potencjalne zarysowania.

OnePlus Watch (źródło: OnePlus)

Z najważniejszych funkcji smartwatcha należy wymienić wbudowany GPS oraz funkcje pomiaru pulsu, nasycenia krwi tlenem (SpO2) i poziomu stresu oraz monitorowania snu, a także możliwość przeprowadzania rozmów za pomocą wbudowanego mikrofonu i głośnika. Twórcy chwalą się, że dzięki wykorzystaniu autorskiego systemu, pojemnej baterii 402 mAh, jak również zestawu trzech energooszczędnych procesorów (ST32 + Apollo 3 + Cypress), urządzenie bez problemu zapewnia do dwóch tygodni działania na jednym ładowaniu.

Raymond Z., produkt manager OnePlus Watcha, na oficjalnym forum firmy przyznał, że funkcja Always On Display jest na radarze twórców i powinna pojawić się w niedługim czasie za sprawą aktualizacji systemu OTA. To jednak nie jedyna funkcja, która pojawi się w ramach update’u.

Przedstawiciel OnePlusa przyznał także, że w najbliższym czasie użytkownicy uzyskają możliwość odpowiadania na wiadomości z poziomu smartwatcha za pomocą modyfikowalnej listy zdefiniowanych wcześniej odpowiedzi.

OnePlus Watch (źródło: OnePlus)

Ciekawostką jest również fakt, że wyświetlacz w OnePlus Watch wspiera odświeżanie obrazu z częstotliwością 50 Hz, podczas gdy w większości tego typu sprzętów nie przekraczo ona 30 Hz, co ma na celu maksymalne oszczędzanie energii. 50 Hz to niemalże tyle, ile jeszcze chwilę temu było standardem w smartfonach (60 Hz).

OnePlus Watch można zamawiać na oficjalnej stronie producenta w cenie 159 euro (równowartość ~730 złotych).