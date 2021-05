Sprawdź, czy twój smartfon Huawei otrzyma aktualizację do HarmonyOS

Huawei boryka się z problemem bana od ponad 1,5 roku, przez co my, użytkownicy, pierwsze braki w oprogramowaniu mogliśmy odczuć już wraz premierą Huawei Mate 30 Pro. Wiemy już, że chiński gigant planuje objąć aktualizacją do własnego systemu HarmonyOS co najmniej kilka urządzeń – warto sprawdzić, jakie modele się do nich zaliczają.

Nowe urządzenia będą fabrycznie wyposażone w HarmonyOS, starsze otrzymają aktualizacje

Jak wynika z najnowszych informacji, do końca roku Huawei planuje wprowadzić HarmonyOS na aż nawet 300 milionów swoich urządzeń. Jest to zauważalnie wielka liczba – w dodatku obejmuje nie tylko smartfony, ale także tablety czy nawet zegarki, o czym pisaliśmy ostatnio.

Zdecydowana większość z podanych 300 milionów urządzeń zawiera istniejące, zaprezentowane już wcześniej konstrukcje. Sam proces aktualizacji powinien rozpocząć się po oficjalnej prezentacji nowego systemu Huawei HarmonyOS, która planowana jest na najbliższą środę. Jak mówią dane z portalu gsmarena, aktualizacje mają otrzymać:

Mate 40 Mate 40 Pro Mate 40 Pro+ Mate 40 RS Mate X2 Nova 8 Nova 8 Pro MatePad Pro

Źródło dodatkowo zaznacza, że producent mógł zaktualizować pewne partie powyższych smartfonów / tabletu, które jeszcze nie trafiły do sprzedaży, ale będą dostarczane do sklepów po oficjalnej prezentacji systemu.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Wraz ze świeżym systemem Huawei, powinna zadebiutować także tegoroczna seria Huawei P50. Firma, jak w poprzednich latach, powinna zaprezentować trzy, a patrząc na poprzedni rok – nawet cztery modele. Topowy Huawei ma być pierwszym smartfonem z sensorem Sony IMX 800 o rozmiarze 1 cala. Smartfon powinien być napędzany autorskim procesorem Kirin 9000, z kolei ekran ma być OLED-owy i mieć przekątną 6,6 cala i podwyższone odświeżanie. Telefon będzie miał zainstalowany system HarmonyOS od razu po wyciągnięciu z pudełka.

W kwestii wyglądu czy funkcjonalności nowego systemu Huawei HarmonyOS, nie wiemy jeszcze praktycznie nic – producent wcześniej opublikował tylko jedno 16-sekundowe wideo, na którym była tylko data prezentacji systemu. Wyglądem system (już nie nakładka) powinien przypominać aktualne EMUI w wersji 11, bazowane na Androidzie 10. Na więcej informacji przyjdzie nam poczekać do oficjalnej prezentacji HarmonyOS, która ma odbyć się już za kilka dni – już drugiego czerwca.