Nie do wiary! Ten producent może pokazać pierwszy na świecie smartwatch z HarmonyOS przed Huawei!

Już 2 czerwca 2021 roku Huawei oficjalnie zaprezentuje stabilną wersję swojego autorskiego systemu oraz pierwsze urządzenia z nim na pokładzie. Okazuje się jednak, że pierwszy na świecie smartwatch z HarmonyOS może nie mieć logo tej marki na obudowie.

To nie Huawei zaprezentuje pierwszy na świecie smartwatch z HarmonyOS?!

Wydanie stabilnej wersji HarmonyOS z pewnością będzie jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat, i to bez względu na to, czy odniesie on sukces porównywalny do Androida i iOS, czy sromotną porażkę, jak Windows Mobile czy bada OS. Huawei oficjalnie zaanonsuje swój system operacyjny już 2 czerwca 2021 roku i od razu zaprezentuje pierwsze urządzenia z nim na pokładzie.

Z udostępnionych przez producenta informacji wynikało, że to właśnie on pokaże pierwszy na świecie smartwatch z HarmonyOS. Okazuje się jednak, że niekoniecznie może mu się to udać. Na profilu Meizu w serwisie społecznościowym Weibo pojawiła się bowiem załączona poniżej, dość sugestywna grafika, na której napisano „Witaj, Hongmeng!”.

Hongmeng to chińska nazwa HarmonyOS i niewykluczone, że Meizu nieprzypadkowo o nim wspomina. Na 31 maja 2021 roku zaplanowano bowiem premierę Meizu Watch, który wizualnie będzie przypominać Apple Watch (fani marki podobno nie są zadowoleni z tego powodu) i może pracować właśnie pod kontrolą systemu Huawei.

Co prawda do tej pory nic na to nie wskazywało, ale w tym miejscu warto przypomnieć niedawne doniesienia, według których Meizu miało być zainteresowane stosowaniem platformy Huawei w swoich urządzeniach. Spodziewaliśmy się jej w smartfonach, ale może się okazać, że na pierwszy ogień pójdzie właśnie smartwatch z HarmonyOS.

Z jednej strony byłoby to nie lada zaskoczeniem, ponieważ wydawałoby się, że pierwszy na świecie smartwatch z HarmonyOS powinien pokazać twórca tego systemu, ale z drugiej Huawei wielokrotnie podkreślał, że zależy mu, aby jego oprogramowanie pojawiło się też na urządzeniach innych marek.

źródło: Huawei

Na szczęście nie będziemy musieli długo czekać na wyjaśnienie tej zagadki, ponieważ – jak już zostało wspomniane – 31 maja Meizu oficjalnie zaprezentuje Meizu Watch, a dwa dni później odbędzie się konferencja Huawei poświęcona HarmonyOS.