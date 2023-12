Nowy budżetowy smartfon vivo może się podobać, ale ma swoje wady

Można powiedzieć, że marka vivo w swoim portfolio posiada całą gamę smartfonów, rozciągającą się od flagowych modeli z wydajnością na wysokim poziomie, aż po te, które mają służyć do podstawowych zadań. Do tej drugiej grupy zalicza się zaprezentowany właśnie budżetowy model vivo Y36i. Jest w nim jednak kilka cech, które mogą się podobać.

Co oferuje nowy smartfon vivo?

Producent wyposażył vivo Y36i w 6,54-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 720×1612 pikseli. Podobać może się to, że ekran oferuje odświeżanie na poziomie 90 Hz, chociaż warto zauważyć, że pojawia się ono coraz częściej nawet w najtańszych modelach smartfonów. Na plus jest także z pewnością maksymalna jasność wyświetlacza, która wynosi 840 nitów.

Motorem napędowym tego urządzenia został zaprezentowany w marcu 2023 roku procesor MediaTek Dimensity 6020, który wspiera obsługę 5G. Za grafikę odpowiada tu układ Mali-G57 MC2. W tym modelu z chipsetem współpracuje 4 GB RAM, którą można wirtualnie rozszerzyć o kolejne 4 GB. Ponadto producent wyposażył smartfon w 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

vivo Y36i (źródło: vivo)

Aparat w vivo Y36i nie zachwyca. Główna jednostka to 13 Mpix sensor. Niech Was nie zmylą dwa obiektywy na pleckach smartfona. W rzeczywistości dolne „oczko” to nie dodatkowy aparat, a czujnik antystroboskopowy, który poprzez wykrywanie częstotliwości źródła światła ma być odpowiedzialny za „zapobieganie zakłóceniom podczas robienia fotografii ekranom lub powierzchni wody”. Z kolei selfie w tym smartfonie można wykonać za pomocą 5 Mpix aparatu na przodzie.

Użytkownicy tego smartfona vivo będą mogli skorzystać także z czytnika linii papilarnych, który został zaszyty w przycisku po prawej stronie urządzenia oraz z możliwości zwiększenia głośności do 200%. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialność zaś weźmie akumulator o pojemności 5000 mAh. To naprawdę sporo, jednak bateria wspiera ładowanie o mocy zaledwie 15 W.

vivo Y36i ma wymiary 163,74×75,43×8,09 mm, a jego waga wynosi 186 gramów. Model ten występuje w trzech kolorach: czarnym, złotym oraz fioletowym. Po wyjęciu z pudełka smartfon będzie pracował na OriginOS 3, opartym na systemie operacyjnym Android 13.

Cena i dostępność

Urządzenie jest dostępne na rodzimym rynku producenta i póki co nie ma żadnych informacji wskazujących na to, czy zadebiutuje ono globalnie. Cena nowego budżetowca vivo została ustalona na 1199 juanów, czyli równowartość ~675 złotych.