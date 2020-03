Światowa premiera Redmi Note 9S. Zamówisz go też do Polski w uczciwej cenie

Dokładnie 11 dni temu w Indiach zadebiutował Redmi Note 9 Pro. Tak, jak podejrzewaliśmy, dziś zaprezentowano jego wersję na globalny rynek, którą nazwano Redmi Note 9S. Smartfon będzie można ściągnąć również do Polski, w dodatku w bardzo atrakcyjnej cenie (choć tylko przez mocno ograniczony czas).

Redmi Note 9S – specyfikacja

Szczerze mówiąc, nad listą parametrów tego smartfona nie ma się co zbytnio rozwodzić, gdyż jest ona dokładnie taka sama, jak w Redmi Note 9 Pro. Bardziej interesujące powinny być dla Was informacje na temat ceny i dostępności, które znajdziecie niżej. Mimo wszystko, z dziennikarskiego obowiązku, wypada mi przybliżyć specyfikację Redmi Note 9S.

Smartfon wyposażono w 6,67-calowy wyświetlacz o proporcjach 20:9, rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli i jasności 450 nitów z okrągłym otworem na 16 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. Ekran obsługuje też technologię HDR10 i pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji (podobnie jak i tył oraz moduł aparatu głównego). Według deklaracji producenta, współczynnik screen-to-body ratio wynosi 91%.

Sercem Redmi Note 9S jest ośmiordzeniowy (2x Kryo 465 2,3 GHz + 6x Kryo 465 1,8 GHz; 8 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 720G z układem graficznym Adreno 618. Do kompletu będą – w zależności od konfiguracji – 4 GB lub 6 GB RAM i 64 GB lub 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB. Smartfon zasili akumulator o pojemności 5020 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego 18 W (przez USB-C). Co ciekawe, producent ma dorzucać do zestawu zasilacz o mocy 22,5 W.

Urządzenie oferuje też 3,5 mm złącze słuchawkowe, port podczerwieni i czytnik linii papilarnych na prawej krawędzi, a jego obudowa jest odporna na przypadkowe zachlapania.

Specyfikację Redmi Note 9S uzupełnia jeszcze poczwórny aparat z głównym sensorem o rozdzielczości 48 Mpix. Towarzyszą mu obiektyw ultra-szerokokątny o kącie widzenia 119°, „oczko” do zdjęć makro i sensor pomocniczy do zdjęć portretowych. W oprogramowaniu Xiaomi dodało Night mode, który ma poprawić jakość fotografii wykonywanych w trudniejszych warunkach oświetleniowych.

Redmi Note 9S – cena, dostępność, promocja

Regularną cenę wersji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej ustalono na 249 dolarów (równowartość ~1060 złotych), natomiast wariantu z 6 GB RAM i 128 GB przestrzenią na pliki użytkownika na 279 dolarów (~1190 złotych). W nawiasach znajdują się kwoty po bezpośrednim przeliczeniu, ale nie przywiązujcie do nich zbyt dużej uwagi, gdyż obecnie kurs dolara bardzo szybko się zmienia (niestety, idzie mocno w górę).

Sprzedaż Redmi Note 9S rozpocznie się na platformie AliExpress 7 kwietnia 2020 roku. Przez pierwsze dwa dni, tj. 7 i 8 kwietnia br., w z okazji Mi Fan Festival 2020, obie konfiguracje będzie można kupić sporo taniej – 4 GB/64 GB za 199 dolarów (~850 złotych), a 6 GB/128 GB za 239 dolarów (~1020 złotych).

Z tej samej okazji do sprzedaży trafi także Redmi Note 9S MFF Limited Edition – dostępnych będzie tylko 2020 sztuk, ale producent nie zapewnił, że i ona pojawi się na platformie AliExpress.

