realme wprowadza na rynek tańszą wersję realme X50 5G. Specyfikacja nadal jest świetna

realme X50 5G zadebiutował na początku 2020 roku i już niedługo trafi do sprzedaży w Polsce. Producent wprowadził teraz na rynek nieco tańszą wersję tego modelu, lecz jednocześnie nie zdecydował się na znaczące „cięcia” w specyfikacji – to także bardzo ciekawa propozycja w niezwykle atrakcyjnej cenie.

realme X50m 5G – specyfikacja

Smartfon wyposażono w płaski wyświetlacz o przekątnej 6,57 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z owalnym otworem w lewym górnym rogu. Ekran może odświeżać obraz z częstotliwością nawet 120 Hz i według deklaracji producenta zajmuje 90,4% powierzchni panelu przedniego (screen-to-body ratio).

Sercem realme X50m 5G jest ośmiordzeniowy (8x Kryo 475; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 765G 2,4 GHz z układem graficznym Adreno 620 i zintegrowanym modemem 5G Snapdragon X52. Smartfon zaoferuje też 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1 oraz – w zależności od wersji – 6 GB lub 8 GB LPDDR4x RAM.

realme X50m 5G ma na pokładzie w sumie aż sześć aparatów. Dwa z nich znajdują się z przodu, natomiast pozostałe cztery na tyle. W pierwszym przypadku jest to duet 16 Mpix (Sony IMX471; ten sam, co w OnePlus 8 i 8 Pro) z przysłoną f/2.0 + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi, zaś w drugim kwartet 48 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.3) z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 117° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) z matrycą monochromatyczną (pomocniczy do fotografii portretowej). Moduł potrafi też nagrywać wideo w 4K przy 30 klatkach na sekundę.

Oprócz tego, realme X50m 5G oferuje także żyroskop, moduł NFC, czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), Dual SIM (2x nano SIM) i port USB-C. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem realme UI, a za jego zasilanie odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 4200 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego Dart Charge 30 W (5 V/6 A). Całość ma wymiary 163,8×75,8×8,9 mm i waży 194 gramy.

realme X50m 5G różni się od realme X50 5G więc przede wszystkim konfiguracją aparatów – na przodzie oferuje dodatkowy z obiektywem szerokokątnym (zamiast do pomiaru głębi), natomiast na tyle 64 Mpix i tzw. teleobiektyw (zamiast sensora monochromatycznego). Pierwowzór jest też dostępny w większej liczbie konfiguracji pamięciowych.

realme X50m 5G – cena

6 GB/128 GB – 1999 juanów,

8 GB/128 GB – 2299 juanów.

Dla porównania, ceny realme X50 5G zaczynają się w Chinach od 2299 juanów za konfigurację z 6 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej.

Źródło: realme

