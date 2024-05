Premiera Realme GT Neo 6. Tak jasnego ekranu jeszcze nie widziałem

Na rynek urządzeń mobilnych z wyższej półki trafił właśnie kolejny zawodnik. Smartfon Realme GT Neo 6 ma solidny układ mobilny, sporo RAM-u do dyspozycji i niezłe aparaty, ale to jego wyświetlacz kradnie całe show.

Realme GT Neo 6 – specyfikacja

Nowy smartfon Realme napędza układ mobilny Snapdragon 8s Gen 3, który do współpracy otrzymał do 16 GB RAM-u LPDDR5X oraz maksymalnie 1 TB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 4.0. Aby całość zachowała optymalne temperatury pracy, komora parowa wewnątrz obudowy zajmuje powierzchnię 10014 mm2.

Smartfon Realme GT Neo 6 (Źródło: producent)

Z tyłu urządzenia producent zdecydował się na kombinację z dwiema diodami LED oraz dwoma obiektywami. Pierwszy z nich to główny aparat z sensorem IMX882 50 Mpix oraz OIS, a drugie oczko to ultraszerokokątny obiektyw z matrycą IMX355 8 Mpix. Na przodzie do selfie firma zastosowała kamerę IMX615 32 Mpix.

W kwestiach komunikacyjnych również można poczuć powiew premium – właściciel Realme GT Neo 6 uzyskuje dostęp do 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS oraz NFC. Ponadprzeciętne prezentuje się również akumulator o pojemności 5500 mAh z opcją szybkiego ładowania o maksymalnej mocy 120 W.

Jasna strona telefonu

Największe wrażenie w specyfikacji robi jednak ekran. Panel AMOLED 8T LTPO opracowany przez BOE o przekątnej 6,78 cali oferuje rozdzielczość 2780 x 1264 pikseli. Częstotliwość pracy wyświetlacza pracuje dynamicznie w zakresie już 0,5 do 120 Hz, gdzie konkurencja stosuje najczęściej 1-120 Hz. Migotanie ekranu przy niskiej jasności ogranicza system 3+1 Pulse low-frequency flicker dimming oraz ściemnianie PWM o częstotliwości 2160 Hz.

Smartfon Realme GT Neo 6 (Źródło: producent)

A jest co „ściemniać”, gdyż maksymalna jasność całego ekranu to 1600 nitów, natomiast w przypadku punktowego podświetlenia wartość może podskoczyć aż do 6000 nitów. Dla porównania – flagowy Oppo Find X7 Ultra oraz OnePlus 12 oferują tylko 4500 nitów szczytowej, punktowej jasności. Aby chronić tak nietypowy panel, Realme zdecydowało się zastosować na froncie szkło Gorilla Glass Victus 2.

= Wersje kolorystyczne Smartfon Realme GT Neo 6 oraz edycja specjalna Yun Xi (Źródło: producent)

Co się tyczy całej konstrukcji, nowy smartfon Realme mierzy 162 x 75,1 x 8,65 mm, waży 191 gramów oraz uzyskał certyfikat wodoodporności IP65.

Producent przygotował urządzenie w trzech kolorach: srebrnym, fioletowym oraz zielonym. W planach jest także wersja specjalna poświęcona Yun Xi, jednej z postaci z gry MMO Perfect World.

A co z kosztem i dostępnymi konfiguracjami Realme GT Neo 6? Cennik na rynku chińskim, gdzie urządzenie właśnie zadebiutowało, wygląda następująco:

12 GB RAM-u + 256 GB pamięci wewnętrznej – 2099 juanów (~1165 złotych),

16 GB RAM-u + 256 GB pamięci wewnętrznej – 2399 juanów (~1330 złotych),

16 GB RAM-u + 512 GB pamięci wewnętrznej – 2699 juanów (~1550 złotych),

16 GB RAM-u + 1TB pamięci wewnętrznej – 2999 juanów (~1660 złotych).

Jako, że konkurencji nigdy za wiele, mam nadzieję, że nowy smartfon Realme pojawi się również w Polsce.