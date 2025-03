Tim Cook rwie włosy z głowy – wyciekło mnóstwo informacji dot. nowych iPhone’ów

Wielokrotnie słyszeliśmy o tym, jak bardzo Apple nie podoba się, że informacje na temat nowych produktów firmy wyciekają do sieci. Mimo że Amerykanie starają się lokalizować źródła wycieków i je eliminować, poznaliśmy mnóstwo nowych szczegółów na temat smartfonów z serii iPhone 17.

Co nowego zaoferują smartfony Apple z serii iPhone 17?

Do tej pory spodziewaliśmy się, że we wrześniu 2025 roku Apple zaprezentuje modele:

iPhone 17,

iPhone 17 Air (w jego przypadku ostateczna nazwa nie jest jeszcze znana),

iPhone 17 Pro,

iPhone 17 Pro Max.

Według informacji, przekazanych na blogu Naver, w 2025 roku, zamiast modelu z dopiskiem „Pro Max”, Apple wprowadzi na rynek smartfon iPhone 17 Ultra, który wyróżni się mniejszą Dynamiczną Wyspą oraz akumulatorem o większej pojemności, co wpłynie na jego grubość (niedawno pojawiły się doniesienia, że iPhone 17 Pro Max będzie miał grubość 8,725 mm). Ponadto urządzenie – jako jedyna „Siedemnastka” – otrzyma komorę parową.

Here’s your first look at the iPhone 17 dummies, Thoughts? pic.twitter.com/WnOjD71Iba — Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 16, 2025

Pojawiły się również informacje, że wszystkie smartfony z serii iPhone 17 otrzymają aparat przedni z matrycą 24 Mpix i zaprojektowany przez Apple chip Wi-Fi 7. W pierwszym przypadku oznacza to podwojenie rozdzielczości, gdyż wszystkie modele z rodziny iPhone 16 oferują 12 Mpix aparat na przodzie.

W drugim zaś zastosowanie autorskiego chipu Wi-Fi 7 może potencjalnie pozytywnie wpłynąć na czas pracy na pojedynczym ładowaniu, ponieważ – jak wynika z pierwszych testów – modem Apple C1 pozwala wydłużyć czas pracy iPhone’a 16e na akumulatorze.

iPhone 17 Air – nowe informacje

Informacje na temat iPhone 17 Air płyną bardzo szerokim strumieniem, być może dlatego, że zapowiada się on na największą nowość w 2025 roku. Niektóre doniesienia go dotyczące wzajemnie się jednak wykluczały – chodzi tu konkretnie o przekątną ekranu.

Przez długi czas mówiło się, że iPhone 17 Air będzie miał ekran o przekątnej około 6,6 cala. Jeden z renomowanych informatorów z Chin doniósł jednak, że wyświetlacz ma mieć aż 6,9 cala, w związku z czym model z dopiskiem „Air” pod względem wysokości i szerokości zrówna się z iPhone’em 17 Pro Max/Ultra.

Mark Gurman z Bloomberga ujawnił, że Apple faktycznie pracowało nad prototypem z 6,9-calowym ekranem, ale zrezygnowało z dalszych prac nad nim, ponieważ obawiało się, że smartfon z takim wyświetlaczem będzie podatny na wygięcia, a Amerykanie nie chcieli kolejnej afery bendgate (jaką wywołały zginające się smartfony z serii iPhone 6).

Co więcej, Apple nie tylko myślało nad zastosowaniem ekranu o przekątnej 6,9 cala, ale też chciało pozbawić iPhone’a 17 Air złącza USB-C. Amerykanie jednak nie zdecydowali się na to, ponieważ obawiali się, że urzędnicy w Unii Europejskiej będą mieli zastrzeżenia do telefonu bez portu do ładowania.

iPhone 17 Air nie będzie miał natomiast slotu na kartę SIM na wszystkich rynkach, a do tego Amerykanie zastosują w akumulator o wysokiej gęstości, dzięki czemu czas pracy ma być „analogicznie długi” jak w obecnych iPhone’ach. Oznacza to, że smartfon powinien wytrzymać cały dzień i nie rozładuje się w ciągu dnia.

Gurman doniósł też, że ramki dookoła ekranu w iPhone 17 Air mają mieć „podobnie małą” szerokość jak te w iPhone 17 Pro. Informator wspomniał również, że smartfon otrzyma 6,6-calowy wyświetlacz z obsługą odświeżania ProMotion 120 Hz i Dynamiczną Wyspą, przycisk Camera Button, modem Apple C1, procesor Apple A19 (nie Pro) i 48 Mpix aparat na tyle (będzie to jedyny aparat na tyle, podobnie jak w iPhone 16e).

Ile będzie kosztował iPhone 17 Air? Cena ujawniona

Cena iPhone 17 Air ma zaczynać się w Stanach Zjednoczonych od 899 dolarów. Tyle kosztuje iPhone 16 Plus, za którego w Polsce trzeba zapłacić w sklepie producenta 4499 złotych.