Honor X10 to średniak, któremu niedaleko do flagowca

Granica między średnią a topową półką coraz mocniej się zaciera. Zaawansowane technologie nie są bowiem już zarezerwowane wyłącznie dla high-endów. Kolejnym przykładem na to jest nowy Honor X10, w którym zastosowano kilka nowoczesnych rozwiązań.

Honor X10 – specyfikacja

Smartfon może pochwalić się na przykład wyświetlaczem o częstotliwości odświeżania 90 Hz z panelem dotykowym, który śledzi ruch palca użytkownika z częstotliwością 180 Hz. Ekran TFT LCD IPS ma przekątną 6,63 cala, proporcje 20:9 i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli. Warto też zauważyć, iż nie ma on żadnego wycięcia ani otworu na aparat, gdyż ten wysuwa się z wnętrza obudowy. Ma on 16 Mpix i przysłonę f/2.2.

A skoro już o aparacie mowa, to w module na panelu tylnym Honor zastosował matrycę o rozdzielczości 40 Mpix (f/1.8) z układem pikseli RYYB – taka sama znajduje się również na pokładzie m.in. Huawei P40 Pro i Honora 30 Pro. Dodatkowo wspiera ją AIS (stabilizacja obrazu AI). Do tego użytkownicy dostaną do dyspozycji 8 Mpix obiektyw ultraszerokokątny (f/2.4) o kącie widzenia 120° i sensor 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro, a także opcję nagrywania w 4K i super zwolnionym tempie w 960 klatkach na sekundę.

Honor 10X zasilany jest przez baterię o pojemności 4300 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego 22,5 W przez port USB-C (po raz pierwszy zaoferował je, jeśli mnie pamięć nie myli, Huawei Mate 9). Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem Magic UI 3.1.1. Całość ma wymiary 163,7×76,5×8,8 mm i waży 203 gramy.

Nie można jednak pominąć faktu, że Honor 10X jest kolejnym smart-telefonem ze średniej półki, który obsłuży sieć 5G. Wyposażono go bowiem w ośmiordzeniowy (1x ARM Cortex-A76 2,36 GHz + 3x ARM Cortex-A76 2,22 GHz + 4x ARM Cortex-A55 1,84 GHz; 7 nm) procesor HiSilicon Kirin 820 ze zintegrowanym modemem 5G, a do tego też grafiką ARM Mali-G57 MP6 i chipem NPU. Smartfon będzie dostępny na rynku w konfiguracjach z 6 GB i 8 GB RAM oraz 64 GB i 128 GB pamięci wbudowanej (+ NM Card do 256 GB).

Na koniec można jeszcze dodać, że Honor 10X oferuje także 3,5 mm złącze słuchawkowe, Dual SIM (standby) i czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi. Na pokładzie nie ma zaś modułu NFC.

Honor X10 – cena

6 GB/64 GB – 1899 juanów (równowartość ~1140 złotych),

6 GB/128 GB – 2199 juanów (równowartość ~1320 złotych),

8 GB/128 GB – 2399 juanów (równowartość ~1440 złotych).

Źródło: Honor, vmall