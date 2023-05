Słuchawki JBL Live Flex – czym się różnią od tańszych Live Pro 2?

Marka JBL zaprezentowała swoje nowe bezprzewodowe słuchawki Live Flex. Warto zwrócić uwagę nie tylko na to co oferuje ten sprzęt, ale również czym różni się od innej, nieco tańszej nowości tej firmy.

JBL Live Flex – co oferują?

To nowe, bezprzewodowe słuchawki douszne, które dostępne są w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, różowej, szarej oraz niebieskiej – klienci zainteresowani ich zakupem mają więc w czym wybierać. Producent przekonuje, że JBL Live Flex zostały stworzone „z myślą o całodziennym komforcie i wysokiej jakości dźwięku w drodze”.

Słuchawki zostały wyposażone w system redukcji hałasu True Adaptive Noise Cancelling, dzięki któremu możliwe jest wyeliminowanie hałasów i zakłóceń przez to, że technologia dostosowuje się do otoczenia w czasie rzeczywistym. Ponadto ich konstrukcja może pochwalić się certyfikatem wodoodporności oraz pyłoszczelności na poziomie IP54.

Z kolei za wysoką jakość dźwięku odpowiadają zastosowane przez producenta 12-mm, neodymowe przetworniki, które mogą pochwalić się głębokim basem. Dodatkowo technologia Personi-Fi 2.0 pozwala dostosować profil dźwięku to osobistych preferencji.

Słuchawki JBL Live Flex (fot. producenta)

JBL chwali się, że model Live Flex może pozwolić nawet na 40 godzin słuchania muzyki. To jednak wymaga wyjaśnienia, ponieważ chodzi w tym wypadku o 8 godzin pracy na baterii słuchawek oraz 32 godziny zapasu energii w etui ładującym przy wyłączonym ANC. Jeśli aktywna redukcja szumów zostanie włączona, to ten zapas zmniejszy się już do 24 godzin. Sprzęt obsługuje również bezprzewodowe ładowanie oraz szybkie ładowanie przewodowe, dzięki któremu wystarczy 15 minut, by cieszyć się kolejnymi 4 godzinami słuchania muzyki.

Słuchawki JBL Live Flex (fot. producenta)

Na pokładzie nowego sprzętu audio znalazło się w sumie 6 mikrofonów kierunkowych, dzięki którym nie tylko można w komfortowy sposób przeprowadzać rozmowy telefoniczne, ale również korzystać z asystenta Google lub Alexa. Słuchawki JBL wyposażone są w moduł Bluetooth 5.3 oraz obsługuje funkcję połączenia wielopunktowego i prostego przełączenia pomiędzy urządzeniami. Sugerowana cena detaliczna słuchawek JBL Live Flex to 849 złotych.

Czym różnią się tańsze JBL Live Pro 2?

Zacznijmy przede wszystkim od ceny, która w przypadku modelu Live Pro 2 jest niższa o 150 złotych, czyli wynosi 699 złotych. Przyjrzyjmy się nieco dokładniej temu, czym różni się ich specyfikacja od JBL Live Flex.

Słuchawki JBL Live Pro 2 (fot. producenta)

Najważniejszą z różnic jest przede wszystkim to, że są to słuchawki dokanałowe, a nie douszne, jak w przypadku opisanego powyżej modelu. Kolejną różnicą jest zastosowanie innego, 11-mm przetwornika. Chociaż pasmo przenoszenia w przypadku obu słuchawek jest takie samo, to inna jest impedencja, która w Live Flex wynosi 32 omy, a w Live Pro 2 – 16 omów. Mamy tu także do czynienia z nieco starszym standardem transmisji Bluetooth w wersji 5.2. Klasa wodoodporności słuchawek to IPX5, zamiast IP54 w przypadku droższego modelu.

Tańszy JBL może pochwalić się też nieco dłuższym czasem pracy samych słuchawek na jednym ładowaniu, ponieważ według producenta jest to nawet 10 godzin. JBL Live Pro 2 oferują True Adaptive Noise Cancelling, 6 mikrofonów, możliwość ładowania bezprzewodowego oraz możliwość wyboru spośród 4 kolorów.

Oczywiście ciężko po samej specyfikacji wyrokować, które ze słuchawek są lepsze i warte zakupu. Jeśli staniecie przed wyborem pomiędzy tymi dwoma konkretnymi modelami, to znacie już ich największe różnice. Wybierając tańszy model i jednocześnie zaoszczędzając 150 złotych, trzeba zgodzić się na pewne, chociaż w tym przypadku niezbyt wielkie, kompromisy dotyczące specyfikacji.