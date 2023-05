Huawei pokazał nowe laptopy. Najnowsze procesory Intela w ładnych obudowach

Huawei wielokrotnie udowodnił, że potrafi tworzyć naprawdę dobre laptopy. W związku z tym świeżo zaprezentowane modele – MateBook 16s i MateBook X Pro – zdecydowanie zasługują na uwagę.

MateBook 16s – dla tych, co potrzebują dużego ekranu

W przypadku Huawei MateBook 16s uwagę zwraca przede wszystkim ekran, ale oczywiście na tym nie kończą się zalety tego laptopa. Zacznijmy więc od wyświetlacza. Użytkownik do dyspozycji dostaje dotykowy, 16-calowy ekran o rozdzielczości 2,5K (2520 x 1680 pikseli). Pokrycie kolorów wynosi 100% sRGB, a kąty widzenia to 178 stopni.

Sercem laptopa są procesory Intel Core 13. generacji, a za przetwarzanie grafiki odpowiada układ Intel Iris X. Do tego dochodzi 16 GB RAM, dysk o pojemności 1 TB, a także akumulator 84 Wh. Skoro już jesteśmy przy akumulatorze, to wypada dodać, że do uzupełnienia w nim energii posłuży ładowarka 90 W.

Całkiem dobrze wypada też liczba dostępnych złączy, która przedstawia się następująco: 2x USB 3.2 gen1, 2x USB-C (1x Thunderbolt), HDMI, audio jack 3,5 mm. Jeśli chodzi o bezprzewodową łączność, to mamy Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 6. Huawei MateBook 16s to jeszcze dwa głośniki oraz dwa mikrofony, które wspomaga technologia redukcji szumów AI. Wbudowana kamerka oferuje to natomiast rozdzielczość 1080p.

Dla wielu osób ważne będą wymiary, więc należy o nich wspomnieć. Wynoszą one 35,1 x 25,29 x 1,78 cm, a całość waży 1,99 kg. Laptop został wyceniony na 1799 euro. Jeśli interesuje Was, jak w naszym teście wypada poprzedni Huawei MateBook 16s, to zapraszam do lektury recenzji.

MateBook X Pro – dla tych, którzy poszukują smukłego laptopa klasy premium

Laptopy z linii MateBook X Pro znane są z atrakcyjnego designu, świetnego wykonania i tego, że po prostu widać i czuć, że są to urządzenia z górnej półki. Przejdźmy więc do specyfikacji najmłodszego przedstawiciela tej rodziny komputerów Huawei.

Nowy Huawei MateBook X Pro dostał dotykowy, 14,2-calowy ekran 3,1K (3120 x 2080 pikseli, 264 ppi) z odświeżaniem do 90 Hz i maksymalną jasnością 500 nitów. Podejrzewam, że większość odbiorców będzie jak najbardziej zadowolona z tego wyświetlacza. Sercem jest natomiast procesor Intel Core i7 13. generacji, któremu towarzyszy układ graficzny Intel Iris Xe.

Laptop wyposażony jest również w 16 GB RAM, dysk SSD o pojemności 1 TB, kamerkę internetową 720p, 2x Thunderbolt 4, 2x USB-C i audio jack 3,5 mm oraz Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2. Wysoką jakość dźwięku ma zapewnić 6 głośników Huawei Sound, a za przejrzystość rozmów zadbają 4 mikrofony. Akumulator 60 Wh obsługuje szybkie ładowanie SuperCharge z mocą 90 W. Wymiary laptopa to dokładnie 31 x 22,1 x 1,56 cm, a waga wynosi zaledwie 1,26 kg.

Huawei MateBook X Pro został wyceniony na 2199 euro. Ponownie pozwolę sobie odesłać wszystkich zainteresowanych do recenzji bezpośredniego poprzednika, którą znajdziecie na Tabletowo.pl.