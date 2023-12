Jedni się cieszą, inni są wściekli. Najdroższe smartfony Samsunga były dostępne za bezcen!

Jeśli podczas wyszukiwania promocji na elektronikę korzystamy z pomocy stron zbierających okazje w jednym miejscu, pewnie znamy apkę Pepper. Najnowsza akcja Samsunga zapewniła spory ruch w serwisie.

Bardzo losowa promocja Samsunga

Ni z tego, ni z owego Samsung uruchomił akcję promocyjną, która polegała na rozsyłaniu kodów rabatowych, dzięki którym można było nabyć elektronikę w oficjalnym sklepie producenta znacznie, znacznie taniej.

Jeśli rzucimy okiem na stronę Peppera, na której kumulują się komentarze związane z okazją, zauważymy, że niektórzy byli w stanie zakupić Galaxy Z Fold 5 w wersji 512 GB w znakomitej cenie. Normalnie trzeba wydać na ten model 7899 złotych. Natomiast wybrani mogli zapłacić za niego tylko…. 2819 złotych! Jakim cudem?

Otóż posiadacze kont Samsung Members dostali losowo na swoje skrzynki mailowe kody zniżkowe, umożliwiające zakup ekskluzywnych wersji kolorystycznych Galaxy Z Fold 5. Choć zniżka miała sięgać max. -40%, po zastosowaniu kodu cena potrafiła obniżyć się znacznie bardziej. Przy użyciu punktów Members jednemu użytkownikowi udało się zbić cenę do… niespełna 1300 złotych!

Nic dziwnego, że na Pepperze zawrzało, a ludzie zaczęli dopytywać się o warunki promocji. W końcu każdy chciałby kupić drogi smartfon za ułamek ceny.

Jakie były zasady akcji?

Zwróciłem się z pytaniem o promocję do doradcy Samsunga. Jego odpowiedzi pozwoliły ustalić, że kody rabatowe były rozsyłane losowo przez system. Użytkownicy Samsung Members nie mieli wpływu na to, czy dostaną e-maila informującego o promocji, czy też nie.

Co raczej oczywiste, dostępna pula zniżek już się wyczerpała. Kodów było tylko 200. Jeśli więc nie otrzymaliśmy jednego z nich – cóż, po prostu nie mieliśmy szczęścia. Mało tego: gdybyśmy teraz chcieli kupić Galaxy Z Fold 5 na stronie Samsunga, to… smartfon nie jest już dostępny w żadnej z wersji.

Trudno mi było wejrzeć w regulamin promocji, ponieważ ten był dostępny tylko dla tych, którzy otrzymali ofertę na e-maila. Być może zawarto w nim nieco więcej szczegółów.

Przy okazji, poprosiłem też o komentarz przedstawiciela prasowego Samsung Polska. Jeśli dostaniemy odpowiedź zwrotną, uzupełnimy ten artykuł o stosowne stanowisko.

Sam po zalogowaniu się do Samsung Members przez przeglądarkę i przejściu do sklepu producenta, otrzymałem kod, który upoważnia do obniżenia ceny dowolnego produktu o… 3%. Podczas zakupu Galaxy S23+ oszczędziłbym dzięki temu jakieś 140 złotych. Niby lepsze to niż nic, ale patrząc na kolosalne oszczędności w wypadku kupujących Galaxy Z Fold 5, włącza się (oczywiście fałszywe) poczucie sprawiedliwości. Jak to – ja dostałem tylko 3% zniżki, a inni 40%?

Jest promocja, z której wciąż możesz skorzystać

Jeśli chcielibyśmy dostać od Samsunga coś za darmo, to można otworzyć aplikację Samsung Members na telefonie. Gdy odszukamy zakładkę Korzyści, pierwsza z góry promocja Szczęśliwy tydzień z rozrywką umożliwi odebranie kodu na dostęp do zasobów losowego serwisu rozrywkowego.

Samsung Members (fot. Tabletowo)

Jak informują osoby, które skorzystały z tej promocji, zwykle „wypada” darmowa 3-0-dniowa subskrypcja Audioteki. Regulamin sugeruje, że akcja jest ograniczona czasowo, więc warto się pospieszyć.