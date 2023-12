Polscy uczniowie wiedzą, że matematyka się im przyda, ale i tak jej nie lubią

Królowa nauk, czyli matematyka, spędza sen z powiek niejednemu uczniowi. Najnowsze badania pokazują, że najmłodsi Polacy zdają sobie sprawę z tego, że ten szkolny przedmiot przyda się im w dorosłym życiu, ale i tak go nie lubią.

Matematyka: doceniam, ale nie lubię

EduNav przygotowało raport, który ma na celu przedstawienie stosunku Polaków do matematyki, a w zasadzie do jej nauczania. Jego stworzenie zostało oczywiście poprzedzone badaniami. Zostały one przeprowadzone metodą CAWI w październiku i listopadzie 2023 roku na uczniach klas 1-7 szkoły podstawowej oraz ich rodzicach i opiekunach. W sumie w ankietach wzięło udział ponad 3800 osób. Jakie są główne wnioski płynące z raportu?

Przede wszystkim to, że aż 81,2% uczniów stwierdziło, że wiedza matematyczna przyda się im w dorosłym życiu. Rodzice i opiekunowie mieli wskazać przydatność tej dziedziny nauki w swoich codziennych zadaniach w skali od 1 do 5. Prawie 49% z nich wskazało najwyższą wartość, a 45% wybrało 3 lub 4. Pomimo tego, że zarówno młodsi, jak i starsi Polacy dostrzegają znaczenie matematyki w codziennym życiu, to aż 40% uczniów nie lubi się jej uczyć. Z kolei ponad 72% rodziców uznało, że na początku swojej edukacji lubiło się uczyć tego przedmiotu. Sympatia ta utrzymała się jednak jedynie u 59% z nich.

Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice są zgodni, jeśli chodzi o pierwsze skojarzenie związane z „królową nauk”. Jest to wysiłek – takiej odpowiedzi udzieliło 23% młodzieży i 46% dorosłych. Wśród dzieci drugie miejsce w rankingu skojarzeń zajęła ciekawość, a trzecie stres. Co ciekawe u rodziców i opiekunów jest odwrotnie. Tuż za podium w rankingu odpowiedzi najmłodszych znalazło się znudzenie, które u starszych jest na ostatnim, ósmym miejscu.

Według sprawozdania NIK na temat nauczania matematyki w Polsce ponad połowa polskich dzieci przed rozpoczęciem szkolnej edukacji wykazuje uzdolnienia matematyczne, jednak u większości zanikają one po zaledwie kilku miesiącach nauki. Tymczasem umiejętności matematyczne przekładają się m.in. na zdolność logicznego i krytycznego myślenia, przydają się w zarządzaniu osobistymi finansami, przydają się w zasadzie w każdej dziedzinie nauk ścisłych, humanistycznych i przyrodniczych. Jak widać w naszym badaniu, sami uczniowie są tego świadomi. Wojciech Majeran, współzałożyciel EduNav

(źródło: Pixabay @PublicDomainPictures)

AI może pomóc w nauce

Dane z najnowszego ogólnoświatowego badania PISA (Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) umieścił polską młodzież na 15. miejscu na świecie pod względem umiejętności matematycznych. Warto dodać, że jest to spory spadek w stosunku do 10. miejsca w 2018 roku. Autorzy badania takiego stanu rzeczy doszukują się m.in. w przeładowanych klasach, nauczycielach, którym coraz trudniej skupić się na indywidualnych uczniach oraz braku dobrego rozpoznania przyczyn niepowodzeń uczniów.

Badanie zostało stworzone przez osoby odpowiedzialne za platformę EduNav. Ich pełne wyniki zostaną zaprezentowane podczas konferencji, która odbędzie 19-20 grudnia 2023 roku. EduNav, to platforma edukacyjna, która ma pomóc w przezwyciężaniu wyzwań związanych z samodzielną nauką matematyki i efektywnym przygotowaniem do egzaminów.

Wykorzystując technologię sztucznej inteligencji program efektywnie identyfikuje braki w wiedzy użytkowników i oferuje precyzyjne wskazówki, które pomagają w zrozumieniu i opanowaniu trudnych tematów. Dodatkowo platforma umożliwia nauczycielom i korepetytorom tworzenie spersonalizowanych materiałów edukacyjnych, włączając w to symulacje, testy i ćwiczenia, oraz monitorowanie postępów uczniów.