Cyberpunk 2077 dostaje PATCH 1.61

CD Projekt Red nie spoczywa na laurach i po ostatnim sukcesie Cyberpunk 2077 dalej aktualizuje grę. Najnowsza łatka naprawia szereg błędów, poprawia aspekty wizualne i usprawnia rozgrywkę. Co znajdziemy w patchu 1.61?

Cyberpunk 2077 nareszcie odniósł sukces

CD Projekt zrobiło graczom ogromne nadzieje związane z Cyberpunk 2077. Na premierę była to jednak mocno niedopracowana gra. Największym błędem polskiego studia było wypuszczenie tytułu na konsole starej generacji, gdyż to właśnie tam wydajność była najgorsza. Gdyby wtedy Redzi skupili się jedynie na PC oraz PS5 i Xbox Series X|S, to uniknęliby wiele problemów. Tak się jednak nie stało, a na Cyberpunka spadła fala krytyki.

Od premiery gry minęło już prawie dwa lata, a niedawno na Netflixie pojawił się serial osadzony w uniwersum gry. Przyczynił się do ogromnego wzrostu zainteresowania produkcją, a setki tysięcy graczy wróciło zwiedzać Night City. CD Projekt Red regularnie wypuszcza nowe aktualizacje, a tym razem na serwery wjechała łatka oznaczona numerem „1.61”. Co wprowadza i jakie aspekty rozgrywki poprawia?

CD Projekt naprawia błędy i poprawia aspekty wizualne

W najnowszej łatce do Cyberpunka 2077, CD Projekt naprawiło szereg błędów związanych m.in. z interakcjami z otoczeniem, zadaniami czy osiąganiem celów na mapie. Lista bugów, które zostały poprawione w łatce 1.61 jest bardzo długa.

Do tego deweloperzy poprawili także aspekty wizualne, gdyż NPC mają nosić parasole, zmieniono system kolizji, a także naprawiono przemieszczające się po mapie obiekty. Te wszystkie rzeczy mocno wpływają na immersję, więc należy pochwalić producentów za ciągłe dopieszczanie gry.

CD Projekt zmienił także kilka rzeczy dotyczących samej rozgrywki, związanych z bronią i innymi elementami ekwipunku. Graczy pecetowych ucieszy na pewno fakt, że naprawiono problem z tymczasowymi spadkami liczby klatek na sekundę podczas wychodzenia z menu oraz dodano obsługę AMD FidelityFX Super Resolution 2.1. Pełną listę zmian znajdziesz w tym miejscu.

Aktualizacja do Cyberpunk 2077 jest spora i widać, że deweloperzy włożyli sporo pracy w najnowszą łatkę. Oby tak dalej!