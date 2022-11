Nieograniczony czas działania! Oto nowy zegarek Garmin Instinct Crossover

Garmin jest w czołówce producentów smartwatchy dla wymagających. Sportowcy i osoby uwielbiający długie wypady w góry nie noszą Apple Watchy, które wołają o ładowanie po dniu działania. Nowy produkt Garmina może się w ogóle bez tego obejść.

Hybrydowy Garmin Instinct Crossover

Garmin ma doświadczenie w produkcji hybrydowych zegarków, łączących zalety klasycznych czasomierzy ze smartwatchami. Nowy model wearable wynosi te doświadczenia na nowy poziom. Na rynek trafił właśnie Instinct Crossover.

Dostajemy w nim mieszankę analogowych wskazówek, ale z wyświetlaczem zamontowanym pod nimi, a także funkcjami typowymi dla smartwatchy, na przykład śledzeniem aktywności i powiadomieniami. Wszystko to opakowane obudową zgodną z normą MIL-STD-810, odporną na kurz, wstrząsy i wodę do 10 ATM. Istnieje nawet edycja Tactical, z wbudowanym GPS-em, kompatybilnością z noktowizorami (!), trybem ukrycia czy możliwością awaryjnego wyłączenia urządzenia.

Instinct Crossover powstał z myślą o osobach prowadzących aktywny tryb życia, które preferują wygląd tradycyjnego zegarka, ale są gotowe na wykorzystanie funkcjonalności nowoczesnego smartwatcha. Zamiast wybierać między klasycznym zegarkiem a zaawansowaną technologią, stworzyliśmy produkt, który spełnia funkcje jednego i drugiego. Dan Bartel, wiceprezes Garmin ds. globalnej sprzedaży konsumenckiej

Zapomnij o ładowaniu zegarka

To, co jest naprawdę wyjątkowe w nowym zegarku Garmina, to jego znakomita wydajność energetyczna. Instinct Crossover w edycji Solar jest w stanie wytrzymać 70 dni na baterii z włączonymi wszystkimi funkcjami dla smartwatchy (minus GPS, na którym podziała do 31 godzin). Jeśli użyjemy trybu oszczędnościowego, który ogranicza funkcje do pokazywania godziny i stopera, edycja Solar nie będzie musiała być podłączana do ładowarki w ogóle – o ile będzie można skorzystać z odrobiny słońca do podładowania baterii.

Podstawowa wersja oferuje prawie miesiąc pracy baterii w trybie smartwatcha i ponad 110 godzin w trybie GPS.

Oczywiście zwykle będziemy korzystać z wszystkich funkcji zegarka – wszak po to za nie zapłaciliśmy. W ich skład wejdą na przykład śledzenie parametrów zdrowia, pulsoksymetr, określanie maksymalnego zużycia tlenu czy narzędzia przydatne w treningu czy wędrówce w terenie.

Garmin Instinct Crossover jest już dostępny w sugerowanej cenie detalicznej od 549,99 euro w górę. Więcej informacji znajdziecie na stronie producenta.