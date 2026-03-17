Światłowód i abonament na telefon taniej o 50% przez rok

Dostęp do szybkiego i niezawodnego internetu jest tak samo potrzebny jak abonament komórkowy, zapewniający swobodę korzystania z usług w każdym miejscu. Dzięki tej ofercie możecie mieć światłowód i abonament komórkowy na atrakcyjnych warunkach. Przez pierwszy rok zapłacicie tylko połowę ceny za ten zestaw.

Promocja na światłowód i abonament w pakiecie – taniej o 50% przez cały rok

Play przygotował dwa zestawy. W skład pierwszego wchodzi internet światłowodowy o prędkości do 300 Mbit/s oraz abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami, a także pakietem 450 GB internetu mobilnego z pełną prędkością (w tym 18,90 GB w roamingu w Unii Europejskiej). Przez pierwszy rok będzie kosztował on 55 złotych miesięcznie, a potem 110 złotych co miesiąc

Drugi zestaw to natomiast internet światłowodowy o prędkości do 1 Gbit/s oraz abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami, a także internetem w smartfonie bez limitu (w tym 25,77 GB w roamingu w UE). Jego cena przez pierwszych 12 miesięcy to 75 złotych miesięcznie, a później 150 złotych co miesiąc.

Klienci, mieszkający w budynkach jednorodzinnych, będą płacić o 20 złotych miesięcznie więcej.

Korzystniej zamówić internet światłowodowy w zestawie z abonamentem komórkowym na stronie Play

Operator zastrzega, że podane powyżej kwoty uwzględniają rabaty za łączenie usług, e-fakturę, terminowe płatności i zgody marketingowe. Ponadto osoby, które zamówią pakiet ze światłowodem o prędkości do 1 Gbit/s i abonamentem komórkowym z internetem bez limitu na stronie play.pl dostaną w pakiecie dostęp do HBO Max (Podstawowy) i Amazon Prime.

Zamówić ten pakiet przez internet opłaca się tym bardziej, że w takiej sytuacji opłata aktywacyjna i za instalację wyniesie tylko 1 złoty, podczas gdy w przypadku zamówienia go przez inny kanał sprzedaży wynosi ona 50 złotych.

Internet światłowodowy z abonamentem komórkowym taniej o 50% przez rok (źródło: Play)

Warto też wspomnieć, że w obu przypadkach operator zapewnia router w cenie abonamentu oraz dostęp do 66 kanałów w aplikacjach Play Now. Umowa zawierana jest na 24 miesiące. Po okresie zobowiązania ceny wzrosną o 15 złotych miesięcznie, a po każdych kolejnych 12 miesiącach o kolejne 10 złotych miesięcznie.