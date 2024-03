Huawei Band 9 oficjalnie. To niezła opaska

Inteligentne opaski to – obok smartwatchy i laptopów oraz słuchawek – bardzo ważna część oferty Huawei w Europie. Wkrótce do sprzedaży na starym Kontynencie trafi również Huawei Band 9. Już teraz możecie się przekonać, co oferuje.

Specyfikacja Huawei Band 9

Huawei Band 9 będzie dostępny w pięciu wariantach: białym, czarnym, różowym, żółtym i niebieskim. Pierwsze cztery mają pasek z fluoroelastomeru, natomiast ostatni z nylonu. Kolor obudowy nie w każdym modelu jest jednak taki sam jak kolor paska – z jakiegoś powodu tak jest w przypadku tego z żółtym paskiem, gdzie obudowa jest srebrna. Niebieski, nylonowy pasek połączono zaś z szarą obudową.

źródło: producent

Nie każdemu może się to spodobać, natomiast trudno mieć zastrzeżenia do parametrów ekranu. Zastosowano tu bowiem wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 194×368 pikseli (282 ppi). Otaczają go prawie symetryczne ramki, dzięki czemu część, na którą najczęściej się patrzy, wygląda przyjemnie dla oka. Ponadto ma on funkcję Always on Display.

Naturalnie opaska oferuje szereg typowych dla tego typu urządzeń funkcji, w tym monitorowanie i analizę snu, śledzenie pulsu i poziomu natlenienia krwi, rejestrowanie cyklu menstruacyjnego oraz mierzenie poziomu stresu. Do tego do dyspozycji użytkownika będzie ponad 100 trybów sportowych, w tym wodnych, gdyż opaska cechuje się odpornością 5 ATM.

źródło: producent

Producent podaje, że z włączonym Always on Display czas pracy sięga 3 dni. W przypadku typowego użytkowania jest to do 9 dni, a maksymalnie opaska może działać do 14 dni. Ładowanie do 100% trwa 45 minut (5 V/1 A). Łączność w Huawei Band 9 zapewniają zaś Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 i BLE.

Opaska jest kompatybilna ze smartfonami z Androidem 8.0 lub nowszym, iOS 13 albo nowszym oraz HarmonyOS 2 bądź nowszym, aczkolwiek dostępna funkcjonalność może się różnić w zależności od urządzenia. Wymagana jest też aplikacja Huawei Zdrowie.

Cena, dostępność Huawei Band 9

Aktualnie nie mamy informacji o cenie najnowszej opaski chińskiego producenta, ale nieoficjalnie mówi się, że będzie ona kosztowała w Europie 59 euro, co jest równowartością około 255 złotych. Biorąc pod uwagę fakt, że Huawei Band 8 kosztował na start w Polsce 249 złotych, można mieć nadzieję, że następna generacja również zadebiutuje w kraju nad Wisłą w takiej cenie.

Kiedy natomiast to nastąpi – najprawdopodobniej już w kwietniu 2024 roku.