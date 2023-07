McDonald’s wreszcie w Glovo Prime. Wiele osób na to czekało

Jeśli korzystasz z usługi Glovo Prime i lubisz czasem zjeść McRoyala lub McWrapa, to mamy świetną wiadomość. McDonald’s wreszcie znalazł się na liście firm obsługiwanych w ramach omawianej usługi, co dla wielu osób będzie oznaczało znacznie tańsze dostawy.

Glovo Prime zostało uruchomione trochę ponad 2 lata temu w Polsce. Po drodze pojawiły się problemy, ale warto zaznaczyć, że finalnie udało się je rozwiązać i dziś każdy może korzystać z tej usługi, oczywiście pod warunkiem, że mieszka w jednym z obsługiwanych miast. Co zapewnia usługa Glovo? Otóż w ramach miesięcznego abonamentu, którego wysokość została ustalona na 14,99 złotych, użytkownicy mogą korzystać z nielimitowanych, darmowych dostaw z większości restauracji, supermarketów oraz sklepów.

Oczywiście restauracje czy sklepy muszą należeć do listy obsługiwanych, a także trzeba spełnić jeszcze jeden warunek. Darmowa dostawa dotyczy bowiem zamówień o minimalnej wartości koszyka 35 złotych u większości partnerów oraz 70 złotych w ramach supermarketów. Sklepy dostępne w ramach abonamentu Prime są oznaczone logotypem w aplikacji. Natomiast aplikację znajdziemy w Google Play i Apple App Store.

Natomiast teraz do usługi dołącza długo wyczekiwany McDonald’s, czyli sieć fast foodów ciesząca się w Polsce naprawdę dużą popularnością. Warto jednak mieć na uwadze, że darmowe dostawy w ramach opłaconego abonamentu dotyczą w tym przypadku zamówień o minimalnej wartości koszyka 50 złotych. Patrząc na wzrost cen, jaki miał ostatnio miejsce w przypadku tej sieci restauracji, zamówienie o wartości 50 złotych wymaga zazwyczaj wybrania tylko kilku produktów, więc dość łatwo osiągnąć podaną kwotę.

W Glovo ciągle dodajemy nowe kategorie, żeby nasi użytkownicy mogli zamawiać wszystko, czego potrzebują – od kwiatów po kosmetyki, od sprzętu do wyposażenia wnętrz po pączki, ciastka i kawę. A co najlepsze, dzięki Glovo Prime mogą cieszyć się darmowymi dostawami. Teraz rozszerzamy Glovo Prime o dostawy z McDonald’s. Jesteśmy dumni, że robimy to jako pierwsi w Polsce w ramach usług subskrypcyjnych.

Carlos Silvan, General Manager w Glovo Polska