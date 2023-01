Premiera GeForce RTX 4070 Ti. Ile kosztuje nowa karta NVIDII?

Pierwsze karty graficzne z najnowszej generacji NVIDIA Ada Lovelace RTX 4000 dostępne są już w sklepach – mianowicie dwa modele z najwyższej półki, czyli RTX 4090 oraz RTX 4080 16 GB. Początkowo plan był taki, że do końca roku 2022 zadebiutują trzy karty, a obok modelu 4080 z 16 GB pojawi się wariant z 16 GB. Karta graficzna finalnie została wycofana, jednak powraca… z nową nazwą. Oto RTX 4070 Ti.

Nowa-stara karta graficzna, którą już widzieliśmy

Obecnie trwają coroczne targi CES, na których kolejni producenci pokazują swoje najnowsze sprzęty na 2023 rok. W tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć także NVIDII, która jest zdecydowanie najpopularniejszą na świecie marką produkującą układy graficzne do komputerów dla graczy i profesjonalistów.

Firma w ramach targów na konferencji prowadzonej w postaci transmisji na żywo pokazała swoją najnowszą kartę graficzną. GeForce RTX 4070 Ti okazuje się dobrze nam już znanym GPU, który został pokazany w ubiegłym roku wraz z 4090 i 4080 16 GB – to finalnie niewydany RTX 4080 w wersji z 12 GB.

Jest to ta sama karta, pod nową nazwą – a zatem ma na pokładzie układ graficzny AD104 wykonany w 4-nm procesie litograficznym TSMC z 7680 rdzeniami CUDA, 60 rdzeniami RT 3. generacji, 240 jednostkami Tensor 4. generacji.

Karta graficzna ma oczywiście do dyspozycji 12 GB pamięci wideo GDDR6X o prędkości 21 Gb/s, która ma zapewnić przepustowość na poziomie 504 GB/s. Niezwykle ważnym aspektem jest tutaj energooszczędność układu, który dzięki niskiemu 4-nm procesowi TSMC ma TBP na poziomie 285 W, a do tego ma zapewnić wyższą wydajność niż RTX 3090, który pobiera maksymalnie 350 W.

źródło: NVIDIA

GeForce RTX 4070 Ti ma kosztować 799 dolarów (równowartość ~3540 złotych), czyli 100 dolarów mniej, niż miał kosztować RTX 4080 12 GB.

Pierwsi producenci niereferencyjnych układów już wyceniają swoje karty – te w Polsce będą kosztować około 4500 złotych, co wydaje się naprawdę dobrą ceną. Układy trafią na półki sklepowe już w tym tygodniu – bo 5 stycznia.

źródło: NVIDIA

Laptopowe karty graficzne GeForce RTX 4000

Obok nowego-starego GeForce RTX 4070 Ti, NVIDIA zapowiedziała swoje najnowsze mobilne układy GeForce RTX 4000 dedykowane dla laptopów. Niestety, ale jak na razie nie mamy szczegółowych informacji na temat ich specyfikacji. Wiemy tylko, że na rynku pojawią się mobilne komputery z całą gamą nowych kart Zielonych – od tańszych RTX 4050, RTX 4060 przez RTX-a 4070 aż po flagowe GeForce RTX 4080 i RTX 4090.

Na początku do sklepów trafią laptopy z bardziej zaawansowanymi układami – planowany start sprzedaży to 8 lutego. Na tańsze propozycje będziemy musieli poczekać do 22 lutego.

Dzięki obecności tańszych układów, laptopy wejdą na jeszcze wyższy poziom wydajności przy mniejszym poborze mocy, a także użytkownicy skorzystają z DLSS-a 3, który bardzo przyda się w laptopach.

Co ciekawe, Zieloni wprowadzą także nową wersję grania w chmurze – do dyspozycji użytkowników trafi pakiet GeForce NOW RTX 4080, który zapewni jeszcze lepszą wydajność, niższe opóźnienia i obsługę odświeżania na poziomie 240 Hz. Warto zaznaczyć, że subskrybenci z usługą RTX 3080 dostaną darmowy upgrade do lepszej wersji – jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.