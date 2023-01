Zginany ORAZ zwijany ekran? U Samsunga i LG to nie przyszłość, tylko teraźniejszość

Lada chwila a zaczniemy przyzwyczajać się do wyginających się ekranów – i to nie tylko w smartfonach. Koreańscy producenci elektroniki pokazują, że prawdziwa rewolucja dopiero przed nami. Co ciekawe, taka przyszłość nie jest wcale taka odległa, jak nam się wydaje.

Samsung na CES 2023

Targi Consumer Electronics Show w Las Vegas w 2023 roku to pierwsza impreza pod tym szyldem, realizowana w formie fizycznej po 3 latach przerwy. Wiele firm chętnie korzysta z okazji na zaprezentowanie w tym czasie tego, nad czym ostatnio pracowały. W przypadku oddziału wyświetlaczy w Samsungu, na wystawie pt. „Podróż przełomową technologią uwalnia zrównoważoną przyszłość”, przygotowanej dla wybranych osób, firma pokaże wiele innowacyjnych produktów wykonanych w technologii OLED. Największe wrażenie może zrobić w przypadku tego wydarzenia ekran Flex Hybrid.

Źródło: Samsung

Zaprezentowany przez Samsunga wyświetlacz to innowacyjne połączenie dwóch technologii w jednym urządzeniu. Pierwszą z nich jest zaginany ekran OLED – rozwiązane większości osób dobrze znane. Smartfony z serii Galaxy Z Fold czy Galaxy Z Flip oraz konkurencyjne rozwiązania OPPO czy Huawei pokazują, że nie jest to ślepy zaułek w historii technologii.

Drugim pomysłem jest natomiast znajdujący się po prawej stronie urządzenia rozsuwany ekran – technologia która czeka na swój debiut na większą skalę. Dzięki zastosowaniu obu rozwiązań w jednym urządzeniu, Flex Hybrid oferuje zarówno 10,5 calowy ekran o proporcjach 4:3 oraz 12,4-calową opcję „rozłożoną” w formacie 16:10.

Innym pomysłem, wcześniej zapowiedzianym przez Samsunga we wrześniu 2022 roku na wydarzeniu Intel Innovation, jest koncept Flex Slidable Solo – wyświetlacza, który można rozszerzyć z jednej strony oraz wersję Duet z funkcją rozsuwania po obu stronach. W ten sposób 13-14 calowa konstrukcja może osiągnąć przekątną nawet 17,3 cali. Dni targów CES będą dla obu urządzeń chwilą publicznego debiutu.

Samsung planuje również dostarczyć nowe rozwiązania dotyczące zaprezentowanej w zeszłym roku technologii QD-OLED. Jedną z nich jest Intellisense AI. Dzięki niej, wyświetlacz zbiera informacje o każdym pikselu w czasie rzeczywistym i kontroluje jego jasność, dzięki czemu wydajność panelu i jakość obrazu ulega znacznej poprawie.

Źródło: Samsung

Ponadto dzięki zastosowaniu materiału HyperEfficient EL na warstwie emitującej kolor niebieski, światło RGB które przechodzi przez warstwę konwersji koloru QD jest o wiele jaśniejsze, a kolorystyka czystsza. Wszystkie nowości zebrane pod hasłem QD-OLED 2023 zaoferują o 25% niższy pobór energii w porównaniu do zeszłorocznych modeli, a klienci nadal będą w stanie cieszyć się żywymi kolorami, głęboką czernią i jasnym ekranem.

Źródło: Samsung

Ostatnią ciekawostką Samsunga jest dedykowany branży motoryzacyjnej New Digital Cockpit. Jest to 34-calowy wyświetlacz połączony z ekranem o rozmiarze 15,6 cala. Większa część może służyć do wyświetlania treści rozrywkowych podczas jazdy w trybie autonomicznym a zakrzywienie 700R zapewnia optymalną widoczność podczas trybu tradycyjnej jazdy.

Źródło: Samsung

LG również z nowinkami

Na targach CES pojawi się także inna koreańska firma – LG. Z oficjalnej informacji prasowej wiemy, że na targach zaproszeni na prezentację będą mogli zobaczyć m.in. laptop z 17-calowym, składanym ekranem OLED, który obsłużymy zarówno dotykowo, jak i rysikiem, a zagięcie wyświetlacza ma być prawie niewyczuwalne.

Źródło: LG

Innym zaprezentowanym produktem będzie 8-calowy elastyczny wyświetlacz OLED, który może składać się w dwóch kierunkach – do wewnątrz i na zewnątrz, dzięki czemu ekran będzie w stanie wygiąć się o prawie 360 stopni. Według firmy, wytrzymałość matrycy wynosi obecnie ponad 200 tys. złożeń i rozłożeń. W teorii, jest ona gotowa do zastosowania w nowych produktach.

Na targach LG zaprezentuje również 34-calowy wyświetlacz dedykowany samochodom autonomicznym z dodatkowym 12,8-calowym ekranem oraz 48-calowy panel OLED z możliwością generowania dźwięku bezpośrednio przez ekran. Na wystawie będzie można zobaczyć zarówno mikroskopijny wyświetlacz OLEDoS o rozmiarze 0,42 cala, jak i największy panel OLED dedykowany telewizorom o przekątnej 97-cali.

Wygląda więc na to, że przyszłość według Koreańczyków prezentuje się organicznie i elastycznie.