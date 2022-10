Tego się nie spodziewaliśmy: NVIDIA anuluje GeForce RTX 4080 12 GB

To bardzo ważna wiadomość dla entuzjastów sprzętu i fanów kart graficznych NVIDIA GeForce. Producent postanowił anulować premierę GeForce RTX 4080 w wersji 12 GB, która miała zadebiutować wraz ze znacznie bardziej zaawansowanym GeForce RTX 4080 16 GB.

GeForce RTX 4080 12 GB został anulowany

Wraz z potężnym RTX-em 4090 producent zapowiedział dwie inne karty graficzne, czyli GeForce RTX 4080 w wersji z 12 GB i 16 GB pamięci wideo. Na pierwszy rzut oka niższy model wydaje się to dobrą opcją dla tych, którzy chcą zaoszczędzić trochę pieniędzy, a nie potrzebują 16 GB pamięci wideo, bo 12 GB im zupełnie wystarcza.

Jednak słynne powiedzenie „diabeł tkwi w szczegółach” sprawdza się tutaj wręcz idealnie. Obie karty, poza ilością pamięci VRAM, różnią się od siebie specyfikacją. Co prawda RTX 3080 10 GB i 12 GB także były w tym aspekcie odmienne, jednak RTX 3080 bazował na procesorze graficznym z 8704 rdzeniami CUDA, zaś wariant 12 GB – 8960. Różnica w tym przypadku nie była tak ogromna.

źródło: NVIDIA

Natomiast GeForce RTX 4080 16 GB bazuje na GPU AD103 z 9728 rdzeniami CUDA, a RTX 4080 12 GB wykorzystuje AD104 z 7680 jednostkami CUDA. Oznacza to, że model z mniejszą ilością pamięci ma ponad 2000 rdzeni mniej, co oczywiście wpłynęłoby na znacznie niższą wydajność. Społeczności to się nie spodobało, a w sieci pojawiło się wiele komentarzy, że 12-gigabajtowa wersja powinna być RTXem 4070, nie 4080. Cena zagrała tu ważną rolę – wersja 16 GB miała kosztować 1199 dolarów, zaś 12 GB – 899 dolarów.

Żadnego dylematu jednak nie będzie: wersja z 12 GB po prostu nie trafi do sprzedaży.

GeForce RTX 4080 16 GB wciąż na horyzoncie

Premiera RTX 4080 z 16 GB pamięci VRAM jest niezmiennie planowana na 16 listopada br. W tym dniu zobaczymy pierwsze niereferencyjne wersje stworzone przez producentów innych niż NVIDIA i przekonamy się, jak karta radzi sobie w porównaniu z topowym modelem obecnej generacji, czyli RTX 3090 Ti – a to może być bardzo ciekawe porównanie.

To miesiąc czekania – szkoda, że zobaczymy wtedy tylko i wyłącznie jedną kartę, jednak decyzja jest zrozumiała.