Motorola Razr 50s oficjalnie zaprezentowana. Dziwny przypadek

Wiedzieliśmy, że Motorola Razr 50s wkrótce dołączy do oferty producenta, lecz nie spodziewaliśmy się, że okaże się ona takim właśnie urządzeniem. Trudno zrozumieć, co Chińczycy mają na celu, wprowadzając taki model na rynek.

Nowy smartfon Motorola Razr 50s – specyfikacja

Smartfon Motorola Razr 50s został niespodziewanie zaanonsowany przez SoftBank – japońskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne i medialne. Premiera rynkowa jest zapowiedziana na 27 września, czyli najbliższy piątek, jednak już dziś opublikowano grafiki i szczegółową specyfikację tej nowości w ofercie chińskiego producenta.

Motorola Razr 50s (źródło: SoftBank)

Wymiary Razr 50s wynoszą 171x74x7,3 mm po rozłożeniu i 88x74x15,9 mm po złożeniu, a waga 188 gramów. We wnętrzu znajdują się procesor MediaTek Dimensity 7300X wraz z 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (bez możliwości rozszerzenia za pomocą karty microSD).

Nowa Motka ma też 6,9-calowy ekran wewnętrzny o rozdzielczości 2640×1080 pikseli i 3,6-calowy o rozdzielczości 1066×1056 pikseli na zewnątrz. Ten ostatni otacza dwa aparaty z matrycami 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i 13 Mpix. W środku umieszczono z kolei aparat z sensorem 32 Mpix.

Ponadto Motorola Razr 50s oferuje Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, modem 5G, eSIM, NFC, port USB-C, czytnik linii papilarnych, preinstalowany system Android 14 i klasę odporności na wodę IPX8. Za zasilanie odpowiedzialny jest zaś akumulator o pojemności 4200 mAh, który można naładować przewodowo do pełna w mniej niż godzinę zegarową. Jest też wsparcie dla ładowania indukcyjnego Qi.

Motorola Razr 50s vs Motorola Razr 50 – różnice

Na tę chwilę Motorola Razr 50s wygląda na siostrę bliźniaczkę Razr 50, ponieważ w obu przypadkach specyfikacja techniczna jest identyczna. To tym bardziej dziwne, że w Japonii, gdzie SoftBank oficjalnie zaanonsował nowy model, jest już dostępna Razr 50 bez literki „s” w nazwie.

I choć nie jest to wyjątkowa sytuacja, bo mieliśmy już nieraz z podobną do czynienia (że jakiś producent „dublował” urządzenia), to jednak spodziewaliśmy się, że Motorola Razr 50s okaże się tańszą alternatywą dla pozostałych „Pięćdziesiątek”.