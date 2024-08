Nowy Lenovo Legion Go nadchodzi. Czekaj, co?

Przenośne konsole do gier okazały się strzałem w dziesiątkę i zyskały sympatię społeczności graczy. Teraz okazuje się, że Lenovo Legion Go może doczekać się wersji 7 i 8-calowej. Co wiemy o nowych urządzeniach?

Lenovo Legion Go podbiło rynek

Pod koniec listopada ubiegłego roku na rynek wyszło Lenovo Legion Go i kosztowało 3799 złotych. W tej cenie gracze otrzymali urządzenie wyposażone w 8,8-calowy ekran IPS o częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. Na pokładzie znajduje się również AMD Ryzen Z1 Extreme, AMD RDNA 3.0 i 16 GB pamięci RAM. Nie jest to aż tak podręczny handheld, jak brzmi na papierze. W rzeczywistości to dość masywne narzędzie, ale zdecydowanie warte swojej ceny, co zresztą potwierdziliśmy w recenzji Lenovo Legion Go.

Właśnie z powodu masywnego rozmiaru Lenovo Legion Go w sieci krążyły plotki o wersji „lite”, która miała być po prostu mniejsza od „oryginału”. Oprócz tego można znaleźć również informacje o nowych Lenovo Legion Go, bez dopisku „lite”.

Zdaniem Notebockcheck, producent myśli nad wypuszczeniem nowej, odświeżonej wersji urządzenia. Ta ma być znacznie mniejsza, ponieważ firma pracuje nad dwoma wersjami – 7 i 8-calową. Wspomniane modele mają mieć dwa wentylatory i dedykowane porty HDMI. Brzmi to całkiem ciekawie, ale jednak jest trochę absurdalne. W końcu handheld nie świętował jeszcze roczku, a już się musi martwić o bliźniaków.

Lenovo pracuje nad Legion Go

Lenovo ciągle usprawnia Legion Go, czego przykładem jest chociażby dodanie pełnej obsługi AMD FidelityFX Super Resolution 3.1 i generacji klatek. Zgodnie z informacjami podanymi wyżej, producent pracuje również nad nową wersją Legion Go. Nie wiadomo jednak, kiedy miałaby odbyć się premiera tego sprzętu, ani w jakiej cenie zadebiutuje na rynku. Można spodziewać się, że z racji mniejszego wyświetlacza będzie to tańsze urządzenie niż obecna wersja Lenovo Legion Go.

Z drugiej jednak strony gracze wciąż się skarżą na problemy ze sterownikami, czy nie do końca działające funkcje w aplikacji Legion Space. Dobrze by było również, żeby nowa wersja Lenovo Legion Go jeszcze dłużej trzymała na baterii. Nie ma jednak żadnych informacji odnośnie tego, czy firma planuje również zmiany w innych podzespołach niż te wyżej wymienione.