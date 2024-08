Nvidia wkrótce odeśle na emeryturę swoją najpopularniejszą kartę graficzną

Ponoć zwycięskiego składu się nie zmienia, ale jeśli mamy do czynienia w tak dynamicznie zmieniającym się rynku jak ten związany z kartami graficznymi, żaden producent nie może osiadać na laurach.

Nvidia pozbędzie się silnego zawodnika

Jaka jest najpopularniejsza karta graficzna Nvidii, będąca aktualnie w ciągłym użytku? Co prawda trudno o jakieś niezwykle szczegółowe dane, ale sporo na ten temat można wyczytać z regularnie publikowanych wyników ankiet Steam, dotyczących sprzętu, na jakim uruchamiane są gry. Są one dość miarodajne, biorąc pod uwagę, że każdego dnia z tej platformy korzysta blisko 70 milionów ludzi.

Gdyby spojrzeć na najnowsze podsumowanie z lipca 2024 roku, najpopularniejszą kartą graficzną wśród użytkowników Steam jest Nvidia GeForce RTX 3060. Korzysta z niej 5,88% klientów tego programu uruchamiającego. Na drugim miejscu znalazł się RTX 1650, a na trzecim – RTX 3060 Ti.

W kontekście tej ankiety aż trudno uwierzyć w doniesienia płynące z chińskiego forum technologicznego Bobantang. Zgodnie ze słowami jednego z jego administratorów (za tłumaczeniem Tom’s Hardware), Nvidia powiadomiła kontrahentów, że zbliża się zakończenie produkcji RTX-a 3060. Wobec powyższego, firma zachęca ich do składania ostatecznych zamówień. Wygląda więc na to, że produkcja kart graficznych GeForce RTX 3060 może zostać zakończona w ciągu kilku miesięcy. Przypomnijmy, że rodzina tych układów zadebiutowała w lutym 2021 roku.

Nawet jeśli koniec produkcji RTX 3060 zostanie oficjalnie zapowiedziany już wkrótce, nie oznacza to oczywiście, że te karty graficzne przestaną być wspierane. Aktualizacje, sterowniki, dodatkowe funkcje i obsługa nowych gier będą zapewniane jeszcze przez całe lata.

Karta graficzna Palit GeForce RTX 3060 (źródło: producent)

Firma odkłada w czasie nowe procesory dla AI

Nvidia zyskała ostatnio na wartości dzięki zwiększonej sprzedaży procesorów graficznych, które kupują firmy otwierające centra przetwarzania danych dla sztucznej inteligencji. Jak jednak wskazują raporty The Information, ta dobra passa została przerwana wadą konstrukcyjną aktualnie opracowywanych układów Blackwell B200. Z jej powodu masowa produkcja i tym samym dostawy dla najważniejszych partnerów technologicznych przesunęły się w czasie.

Początkowo pierwsze dostawy miały ruszyć się jeszcze w 2024 roku, ale wobec wykrytej dość późno wady w konstrukcji Blackwella B200, najbardziej realistycznym terminem uruchomienia dystrybucji jest pierwszy kwartał 2025 roku.

Blackwell B200 to procesor graficzny zawierający 208 miliardów tranzystorów, z wydajnością do 20 petaflopów i wsparciem dla 4-bitowych obliczeń zmiennoprzecinkowych. Ma on zastąpić układy Hopper H100, używane obecnie w centrach danych sztucznej inteligencji prowadzonych przez firmy Microsoft, OpenAI, Google i Meta.

Przedstawiciele Nvidii nie chcą komentować tych plotek. Zapewne za jakiś czas firma sama zdecyduje, kiedy w jakiej formie poinformować kontrahentów o dotyczących ich zmianach.