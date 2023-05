Stylowy średniak Huawei już wkrótce pojawi się w Polsce. Co zaoferuje?

Wiele osób z niecierpliwością czeka na polską premierę najnowszego flagowca Huawei, czyli P60 Pro. Wraz z nim na nasz rynek trafi także model nova 11i – stylowy średniak, który może do siebie przekonać wielu użytkowników. Jak prezentuje się jego specyfikacja?

Średniopółkowiec, który może przyciągać wzrok

Zacznijmy od tego, co widać już na pierwszy rzut oka, czyli od designu smartfona. Huawei nova 11i prezentuje się naprawdę elegancko. Wpływają na to przede wszystkim dwa spore pierścienie znajdujące się na tylnym panelu smartfona, w których zamknięte zostały obiektywy aparatów. W czarnej wersji kolorystycznej pierścienie są złote. To połączenie sprawia, że smartfon wydaje się być droższy, niż jest w rzeczywistości.

Huawei przygotował także drugą, miętową wersję obudowy, która może nie wygląda już tak elegancko, jednak dzięki dość niestandardowemu kolorowi z pewnością wyróżni się na sklepowych półkach.

Jeśli chodzi o przedni panel, to wygląd jest dość standardowy. Nie ma tu miejsca na żadne zaskoczenia. Huawei nova 11i ma cienkie ramki wokół wyświetlacza, a 16 Mpix aparat do selfie znalazł się w okrągłym wcięciu, przy górnej krawędzi ekranu. Smartfon ma także jedynie lekko zaokrąglone krawędzie boczne, co dodatkowo pozytywnie wpływa na jego design. W przycisku na prawej krawędzi urządzenia znalazł się czytnik linii papilarnych.

Huawei Nova 11i (źródło: mediaexpert)

Huawei Nova 11i – specyfikacja i cena

Model Huawei nova 11i został oficjalnie zaprezentowany w RPA, dlatego znamy już jego specyfikację. Producent wyposażył urządzenie w 6,8-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ (2388 x 1080 pikseli), częstotliwości odświeżania ekranu 90 Hz oraz próbkowaniu dotyku na poziomie 270 Hz. Pod maską smartfona znalazł się procesor Snapdragon 680, który jest wspierany przez 8 GB RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Przedstawiona powyżej specyfikacja dotyczy smartfona, który trafił na rynek afrykański, jednak w niektórych polskich sklepach internetowych pojawił się już Huawei nova 11i z nieco zmienioną listą podzespołów. Wiele wskazuje więc na to, że do naszego kraju trafi nieco podrasowana wersja tego urządzenia z wyświetlaczem OLED oraz Snapdragonem 888 na pokładzie.

Huawei Nova 11i (źródło: Huawei)

Główny aparat tego smartfona to 48 Mpix sensor, który współpracuje z 2 Mpix jednostką do pomiaru głębi. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 40 W.

Dostępność i cena

W naszym kraju smartfon będzie dostępny już od 9 maja tego roku. Producent oficjalnie poinformował o tym przy okazji zapowiedzi premiery Huawei P60 Pro. Nie znamy jeszcze oficjalnej ceny tego urządzenia. Informacje pojawiające się w sieci mówią jednak o tym, że cena Huawei nova 11i ma wynosić około 320 dolarów (równowartość ~1340 złotych).

Chociaż smartfon pojawił się już w kilku polskich sklepach internetowych, to jednak nadal nie ma przy nim wypisanej jego ceny. Warto jednak zauważyć, że kiedy przejdziemy na stronę produktu w mediaexpert, w zakładce dotyczącej zakupu na raty, są one obliczane od wartości 1299 złotych. Wiele wskazuje na to, że właśnie w takiej cenie ten model może pojawić się na polskim rynku.