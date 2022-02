Oto nowy Huawei MateBook X Pro 2022. Niestety, bez najnowszego procesora Intela

Huawei w swoim portfolio ma urządzenia z różnych półek cenowych, stworzone z myślą o różnych odbiorcach, niezależnie od tego, czy jest to segment laptopów, smartfonów, czy słuchawek. W przypadku mobilnych pecetów seria MateBook X Pro zajmuje zdecydowanie pierwsze miejsce w hierarchii laptopów chińskiego producenta – są to ultrabooki z półki premium. Jak się okazuje, tegoroczny X Pro nie będzie się różnił tak bardzo od poprzednika, bowiem zostanie wyposażony w ubiegłoroczny procesor.

Ultrabook premium, czyli Huawei Matebook X Pro 2022 bez procesora Intela 12. generacji

Intel ostatnio zaprezentował swoje niskonapięciowe procesory 12. generacji Alder Lake-P oraz Lake-U, które są stworzone z myślą o bardziej energooszczędnych urządzeniach, takich jak ultrabooki. Mimo to Huawei w swoim najnowszym MateBooku X Pro 2022 zastosował nieco starszy układ z rodziny Tiger Lake 11. generacji – czyli Core i7-1195G7 z 4 rdzeniami fizycznymi i 8 wątkami logicznymi. Jako iż jest to starsza architektura, zabrakło tu energooszczędnych rdzeni. Laptop ma także do dyspozycji zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe.

Procesor będzie wspierany przez 16 GB pamięci LPDDR4x. Zapewne są to te same kości, które trafiły do zeszłorocznej wersji MateBook’a X Pro o taktowaniu 4266 MHz. Do tego użytkownik dostanie do dyspozycji aż 1 TB na superszybkim dysku SSD M.2 PCIe NVMe.

Reszta specyfikacji nieco uległa zmianie – w tym ekran, który ma przekątną 14,2 cala, bazuje na matrycy LTPS pracującej w rozdzielczości 3,1 K (3120×2080 pikseli) i odświeżanej w 90 Hz. Wyświetlacz ma proporcje 3:2, zapewnia pełne pokrycie barw P3 (wyświetla 1,07 mld barw) i osiąga jasność do 500 nitów.

Ekran otaczają wąskie ramki, a górna skrywa kamerkę internetową o rozdzielczości 720p. Laptop prezentuje się bardzo elegancko, zachowując swój charakter urządzenia premium, za sprawą prostej i cienkiej obudowy (15,5 mm). Całość waży zaledwie 1,38 kg. Z dodatkowych cech warto wspomnieć o implementacji systemu 6 głośników i 4 mikrofonów.

Najnowszy ultrabook Huawei jest smukły, a mimo to ma na pokładzie dwa złącza USB-A 3.2, cztery USB-C oraz port audio Jack 3,5 mm. Całość jest zasilana przez baterię o pojemności 60 Wh, a w zestawie dołączana jest ładowarka o mocy 90 W. MateBook X Pro 2022 ma kosztować 1899 euro (równowartość ~8920 złotych).