Premiera Huawei MatePad Paper – tabletu z ekranem E Ink

W obliczu wojny w Ukrainie trudno jest ekscytować się premierami sprzętu elektronicznego, ale to nasza praca, więc nie pozostało nam nic innego, jak relacjonować dla Was to, co będzie działo się na targach Mobile World Congress 2022 w Barcelonie. A już dziś, w przeddzień oficjalnego startu wydarzenia, Huawei zaprezentował swoje nowości, wśród których znalazł się tablet Huawei MatePad Paper z ekranem E Ink!

W świecie czytników książek elektronicznych (ebooków) prym wiedzie Amazon ze swoimi modelami Kindle (kolejnych generacji zresztą), natomiast w tabletach papier elektroniczny zamiast kolorowego, błyszczącego ekranu, to rzadkość. Właściwie można powiedzieć, że tablety z ekranami E Ink to prawdziwy ewenement.

Prawdopodobnie nie pamiętacie, ale na rynku dostępny był swego czasu model Notion Ink Adam, którego było dość trudno zdobyć, a który mimo to cieszył się sporą popularnością. To właśnie on kojarzony jest jako najciekawszy tablet z E Ink, jaki kiedykolwiek powstał – być może przez to, że poza nim właściwie nie kojarzę innego (ewentualnie jakieś bardzo niszowe produkty).

Teraz do gry wchodzi Huawei z tabletem MatePad Paper!

Co wiemy o Huawei MatePad Paper?

Huawei MatePad Paper jest wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 10,3”, który zajmuje 86,3% przestrzeni przedniego panelu (reszta to ramki wokół). Zastosowano w nim papier elektroniczny E Ink, który wspiera 256 odcieni szarości i 32 poziomy podświetlenia, dzięki czemu korzystanie z niego ma być bezproblemowe zarówno w ciągu słonecznego dnia (co nie powinno dziwić), ale również wieczorami czy nocą.

Najnowszy sprzęt Huawei działa w oparciu o system HarmonyOS z dostępem do Huawei Books z 2 milionami książek w 20 językach – ciekawe czy gdy wreszcie trafi do sprzedaży w Polsce, to również tym oprogramowaniem czy jednak z Androidem i EMUI, jak ma to miejsce w przypadku ostatnich smartfonów (Huawei Nova 9 czy Huawei P50 Pro).

Jeśli chodzi o konkretne parametry techniczne, to w tej sferze niestety zbyt wiele nie wiemy. Pewne jest jedynie, że tablet zaoferuje 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, a także czytnik linii papilarnych zintegrowany z włącznikiem. Akumulator, przez wzgląd na zastosowany ekran, ma wytrzymywać nawet cztery tygodnie bez ładowania – oczywiście pod warunkiem, że nie będziemy z niego intensywnie korzystać.

Masa sprzętu ma się zamknąć w 360 gramach, a na pokładzie ma być USB typu C oraz WiFi 6. Ciekawostką jest to, że ekran MatePada Paper wspiera rysik M Pencil, który zapewnia 4096 poziomów nacisku.

Premiera nie tak prędko

Huawei MatePad Paper ma trafić do sprzedaży w tym roku (szczegóły nie zostały podane) w cenie wynoszącej ok. 499 euro. W zestawie ma się znajdować rysik oraz etui.