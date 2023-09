Fitbit Charge 6 oficjalnie. Można na nim korzystać z Map Google i Google Pay

Google sukcesywnie wdraża swoje aplikacje i usługi do urządzeń przejętego przez siebie Fitbita. Najnowszy tracker Charge 6 również umożliwia korzystanie z nich, m.in. z Map Google i Google Pay.

Specyfikacja Fitbit Charge 6

Sporo ostatnio dzieje się w ekosystemie marki Fitbit. 19 września rozpoczęto udostępnianie nowej wersji aplikacji, a dziś Google oficjalnie zaprezentowało najnowszą opaskę – Charge 6. Dla wielu osób jedną z najistotniejszych nowości z pewnością będzie możliwość korzystania z Map Google i Google Pay. To znacząco rozszerza funkcjonalność urządzenia i na pewno przyda się w niejednej sytuacji, podobnie jak funkcja sterowania odtwarzaczem w aplikacji YouTube Music.

To jednak tak naprawdę dodatkowe funkcje, ponieważ głównym zadaniem opaski jest śledzenie aktywności fizycznej. Google deklaruje, że Charge 6 zapewnia najdokładniejsze monitorowanie pulsu ze wszystkich trackerów marki Fitbit dzięki ulepszonemu algorytmowi uczenia maszynowego, podobnie jak smartwatch Google Pixel Watch. Do tego urządzenie umożliwia też wykonanie EKG w celu oceny rytmu serca pod kątem migotania przedsionków.

Opaskę można również połączyć z kompatybilnymi aplikacjami firm trzecich (m.in. Peleton) i maszynami do ćwiczeń poprzez Bluetooth (NordicTrack, Peloton, Concept2 i Tonal) w celu wyświetlania informacji na temat tętna w czasie rzeczywistym podczas treningu. Do tego Charge 6 zapewnia dostęp do ponad 40 trybów sportowych, w tym 20 nowych, takich jak HIIT, trening siłowy i jazda na snowboardzie. Co ważne: tracker ma swój własny GPS, więc nie trzeba mieć przy sobie smartfona, aby zapisać trasę treningu.

Fitbit Charge 6 oferuje również m.in. funkcję monitorowania i oceny snu oraz pomiar poziomu nasycenia krwi tlenem (SpO2). Według deklaracji Google, czas pracy na jednym ładowaniu sięga w tym modelu 7 dni. Osoby, które kupią tę opaskę, otrzymają w pakiecie możliwość aktywowania Fitbit Premium na pół roku za darmo, które zapewnia dodatkowe funkcje i dostęp do filmów instruktażowych z różnymi treningami.

Cena Fitbit Charge 6, dostępność

Najnowsza opaska marki jest już dostępna w Stanach Zjednoczonych za 159,95 dolarów (równowartość ~700 złotych). Klienci w USA mają do wyboru trzy wersje kolorystyczne: czarną, koralową i białą. Ponadto sprzedaż rozpoczęli też wybrani, globalni dystrybutorzy. Urządzenie będzie szerzej dostępne na świecie jeszcze tej jesieni. Można spodziewać się, że również w Polsce, skoro w kraju nad Wisłą można kupić Fitbit Charge 5.