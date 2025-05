Premiera DJI Mavic 4 Pro. Nowy król przestworzy i zdjęć hi-res

Od modelu następnej generacji zawsze oczekuje się, że będzie lepszy od poprzednika w każdym aspekcie. Z wyjątkiem jednej kwestii DJI Mavic 4 Pro spełnia postawione przed nim zadanie.

Specyfikacja DJI Mavic 4 Pro

Żeby mieć z głowy cały ten suspens – chodzi mi wyłącznie o gabaryty nowego drona DJI. Mavic 4 Pro jest większy od Mavic 3 Pro. Wydany dwa lata temu model mierzył 231,1 x 98 x 95,4 mm po złożeniu i 347,5 x 290,8 x 107,7 mm po rozłożeniu (w obu przypadkach bez śmigieł) oraz ważył maksymalnie 963 g w wersji Cine. Wymiary Mavic 4 Pro to 257,6 × 124,8 × 106,6 mm po złożeniu i 328,7 × 390,5 × 135,2 mm po rozłożeniu. Masa sprzętu wynosi natomiast 1063 g.

Teraz będą już same zalety. Zacznijmy od zestawu obiektywów. Ponownie pojawiają się trzy kamery, w tym dwa teleobiektywy. W przypadku głównego oczka zamieniono sensor CMOS 4/3 Hasselblada o rozdzielczości 20 Mpix na matrycę 100 Mpix. Długość ogniskowej obiektywu wzrosła z 24 do 28 mm, kąt widzenia zmalał z 84∘ do 72∘, a zakres działania przysłony to f/2.0-f/11 zamiast f/2.8-f/11.

Średnia kamera tele zachowała swoje parametry – to nadal 1/1,3-calowa matryca 48 Mpix o ogniskowej 70 mm i przysłonie f/2.8. Drugi teleobiektyw to znowu spore zmiany na plus – większa matryca 1/1,5″ o rozdzielczości 50 Mpix, z zachowaniem kąta widzenia 15∘, długością ogniskowej 168 mm, ale za to z przysłoną f/2.8.

DJI Mavic 4 Pro (Źródło: DJI)

Lataj jak mistrz

Parametry lotu również pozwolą DJI Mavic 4 Pro zostać nowym królem przestworzy. W trybie sport zwiększono maksymalną prędkość wznoszenia, opadania oraz prędkości poziomej, jednak mówimy tu o wartościach rzędu 2-4 m/s na korzyść nowej konstrukcji.

To, co najbardziej imponuje, to czas lotu i jego zasięg – dron jest w stanie wytrzymać w powietrzu 51 minut, a maksymalny czas zawisu to 45 minut. Dystans lotu wynosi natomiast 41 kilometrów. Na pokładzie maszyny znalazło się miejsce na moduł obsługujący systemy nawigacji satelitarnej GPS, Galileo oraz Beidou, łączność Bluetooth 5.1 oraz Wi-Fi 6.

DJI Mavic 4 Pro (źródło: DJI)

DJI Mavic 4 Pro jest już dostępny w sprzedaży. Ceny zaczynają się od 9899 złotych za bazową wersję z 64 GB pamięci wbudowanej i kontrolerem DJI RC 2. Edycja Fly More Combo dorzuca do tego zapasowe śmigła, akumulatory wraz z hubem do ładowania oraz torbę na ramię i kosztuje 12699 złotych. Najdroższa wersja Creator Combo zamienia zasilacz ładujący z mocą 100 W na kostkę o mocy 240 W oraz kontroler RC 2 na model RC Pro 2, a jej cena to 16599 złotych.