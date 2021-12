Ten smartfon wygląda jak iPhone, a jest dużo tańszy i ma świetną specyfikację. To będzie hit

Producenci nie bez powodu wprowadzają na rynek smartfony podobne do iPhone’ów. Wielu klientów zwyczajnie nie stać, żeby wydać kilka tysięcy złotych (lub równowartość w innej walucie) na tego typu urządzenie, dlatego szukają – nazwijmy to – tańszych alternatyw. I nowy Coolpad COOL 20 Pro jest jedną z nich.

Coolpad COOL 20 Pro to „iPhone z Androidem”

Najnowszy model w ofercie marki Coolpad wygląda jak iPhone 13. Oczywiście nie ma tu mowy o kopii 1:1, ale nie oszukujmy się – podobieństwo z pewnością nie jest przypadkowe. Mniej znani producenci z Chin często „inspirują się” designem urządzeń Apple, bo wiedzą, że to zachęci klientów do zakupu. Szczególnie że ceny ich produktów są kilkukrotnie niższe.

źródło: Coolpad

Można polemizować, czy to etyczne postępowanie, czy nie – jeżeli jednak jest popyt na tego typu urządzenia, to nie ma powodów, aby go ignorować. To zasada stara jak świat – światem rządzi pieniądz, a klienci chcą wydawać swoje pieniądze na smartfony, które wyglądają jak iPhone’y.

Nie tylko podobieństwo do najnowszych smartfonów Apple będzie działało jak magnes na klientów. Cena tego smartfona została bowiem ustalona na zaledwie 1799 juanów (równowartość ~1150 złotych), podczas gdy najtańszy iPhone 13 kosztuje w Chinach 5999 juanów, czyli ponad trzy razy więcej!

O ile jednak większość chińskich producentów stara się przyciągnąć klientów jedynie podobieństwem wizualnym i niską ceną, o tyle Coolpad przygotował produkt, który oferuje kawał porządnej, średniopółkowej specyfikacji. Nie ma wątpliwości, że osoby, które kupią ten model, nie będą narzekać na jego wyposażenie.

Smartfon wyposażono bowiem w wyświetlacz (LCD) o przekątnej 6,58 cala o rozdzielczości Full HD+ 2408×1080 pikseli (401 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz (dopasowuje się ona do aktualnego scenariusza w celu optymalizowania zużycia prądu z akumulatora) i zapewnia pokrycie palety barw DCI-P3.

Coolpad COOL 20 Pro (źródło: Coolpad)

Sercem smartfona Coolpad COOL 20 Pro jest procesor MediaTek Dimensity 900 z modemem 5G i obsługą WiFi 6, obok którego znajduje się od 6 GB do 8 GB RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej (nie da się jednak jej rozszerzyć przy pomocy karty microSD).

Ponadto Coolpad COOL 20 Pro oferuje aparat o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie i trzy na tyle: główny 50 Mpix (f/1.8), z obiektywem ultraszerokokątnym i matrycą 8 Mpix oraz 2 Mpix do zdjęć makro. Smartfon ma też m.in. czytnik linii papilarnych, dual SIM (2x nano SIM), dwa symetryczne głośniki stereo i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Coolpad COOL 20 Pro pracuje na Androidzie 11 z interfejsem CoolOS 2.0 (jedną z jego funkcji jest możliwość wydzielenia do 5 GB z pamięci flash na potrzeby pamięci podręcznej). Smartfon jest zasilany przez akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 33 W. Urządzenie ma wymiary 162,8×74,8×8,3 mm i waży 193 gramy.