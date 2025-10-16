Google jak policja. Włącz to koniecznie

Gdy z jakiegoś powodu zatrzymuje Cię policja, a Ty nie masz przy sobie dokumentu tożsamości, potwierdzić to, że jesteś tym, za kogo się podajesz, może któraś z bliskich Ci osób. Teraz w podobny sposób będzie można zapewnić firmę Google o swojej tożsamości – poręczy za Ciebie znajomy.

Znajomy potwierdzi Twoją tożsamość przy próbie logowania do Konta Google

Już tłumaczę, o co chodzi. Czasem zdarza się, że tracimy dostęp do konta Google. Może po prostu hasło wypadło nam z pamięci, a może zgubiliśmy lub zostawiliśmy gdzieś daleko urządzenie, na które miał przyjść jednorazowy kod SMS do weryfikacji. Właśnie w takiej sytuacji amerykański gigant pozwoli skorzystać z nowej opcji: poprosić o pomoc zaufaną osobę.

W ustawieniach Konta Google pojawiła się możliwość dodania zaufanych osób jako kontaktów na potrzeby odzyskania konta. W przypadku, gdy będziemy mieli problem z logowaniem, a inne metody zawiodą, możemy skorzystać z ich pomocy – wówczas na Twoim ekranie pojawi się numer, a zaufany kontakt musi wybrać ten sam numer na swoim urządzeniu. Weryfikacja musi nastąpić w ciągu 15 minut i jeśli się uda – odzyskasz dostęp do konta.

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Jest w kontekście tego rozwiązania kilka zasad, których warto być świadomym. Możesz w ten sposób dodać maksymalnie 10 kontaktów, przy czym każdy z nich musi też potwierdzić, że chce być Twoją zaufaną osobą, a ma na to 7 dni. Następnie musi minąć kolejny tydzień, by możliwe było skorzystanie z jego pomocy.

Co ważne, na urządzenia zaufanych osób nie będą trafiać alerty bezpieczeństwa inne niż prośby o pomoc przy próbie odzyskania hasła (to odróżnia je od pomocniczych adresów e-mail).

Warto to zrobić. Szybciej niż później

Oczywiście, aby móc skorzystać z takiego rozwiązania, trzeba dodać zaufaną osobę, zanim utracimy dostęp do konta – warto więc zrobić to jak najwcześniej. Jeśli chcesz zabrać się za to od razu, przejdź na przeznaczoną do tego stronę Google.

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Warto to zrobić, szczególnie jeśli – tak jak dla wielu osób – Konto Google oznacza dla Ciebie swego rodzaju osobisty sejf. Może zawierać Twoje zdjęcia i filmy, ważne dokumenty i bilety, wiadomości e-mail, instrumenty płatnicze czy też terminarz.

Równocześnie z opisywaną funkcją firma Google wprowadza również kilka innych nowinek z zakresu bezpieczeństwa. Przede wszystkim w Wiadomościach Google zaczynają pojawiać się ostrzeżenia przed potencjalnym oszustwem przy próbach kliknięcia podejrzanych linków. W tej samej aplikacji istnieje także możliwość aktywacji dodatkowej weryfikacji (polegającej na zeskanowaniu kodu QR).