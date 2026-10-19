Prawdziwie ekskluzywny smartfon. Nie warto zwlekać z zakupem

Do sprzedaży w Polsce trafił smartfon, w przypadku którego lepiej nie zwlekać (zbyt długo) z zakupem. Liczba dostępnych w sklepach egzemplarzy jest bowiem bardzo mocno ograniczona.

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Smartfon Redmagic 11 Pro zadebiutował w Europie blisko rok temu – 3 listopada 2025 roku, ale dopiero teraz został oficjalnie wprowadzony na polski rynek. Klienci mogą narzekać nie tylko na ogromne opóźnienie, ale też bardzo mocno ograniczoną liczbę egzemplarzy, dostępnych w polskich sklepach.

Producent informuje bowiem, że do sprzedaży w Polsce trafi zaledwie około 200 sztuk tego modelu, które mogą (bardzo) szybko znaleźć właścicieli. Mimo że smartfon Redmagic 11 Pro nie kosztuje mało, bo jego cenę ustalono na 4999 złotych.

Gdzie kupić? Redmagic 11 Pro ok. 4999 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Smartfon Redmagic 11 Pro będzie dostępny w oficjalnym sklepie ZTE oraz sieciach Media Expert, RTV Euro AGD i x-kom.

Redmagic 11 Pro to smartfon dla graczy

Smartfon Redmagic 11 Pro, podobnie jak inne modele z oferty tej marki, jest ukierunkowany na mobilny gaming. Jest wyposażony w wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 4,6 GHz oraz 16 GB RAM LPDDR5T i 512 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 4.1 Pro, a także efektywny (i efektowny) system chłodzenia AquaCore Cooling System, wykorzystujący ciecz i fizyczny wentylator.

Redmagic 11 Pro (źródło: ZTE)

Na pokładzie znalazł się też akumulator o pojemności 7500 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe i indukcyjne o mocy 80 W, a także wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,85 cala, rozdzielczości 2688×1216 pikseli i jasności do 1800 nitów, który odświeża obraz z częstotliwością do 144 Hz i nie ma żadnego otworu.

Przedni aparat o rozdzielczości 16 Mpix jest bowiem ukryty za taflą ekranu, z którym zintegrowano dodatkowo ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Na tyle smartfon Regmagic 11 Pro ma zaś trzy aparaty: główny 50 Mpix z OIS, ultraszerokokątny 50 Mpix i dodatkowy 2 Mpix. Do tego jeszcze są Wi-Fi 6, NFC, głośniki stereo, złącze słuchawkowe 3,5 mm i USB-C 3.2 Gen 2.

Całość ma wymiary 163,82×76,54×8,9 mm, waży 230 gramów i pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką RedmagicOS 11.