Tani telefon z tym procesorem może być nawet niezłym wyborem

Mobilne procesory Unisoc znajdują zastosowanie w smartfonach z niskiej półki (no, czasem z pogranicza ze średnią). Najnowszy chipset tego producenta nie będzie wyjątkiem, choć specyfikacja stanowi obietnicę całkiem niezłej wydajności nie tylko w absolutnie podstawowych zadaniach. Co konkretnie zaoferuje Unisoc T9300?

Procesor Unisoc T9300 zaprezentowany – rzućmy okiem na specyfikację

Unisoc T9300 to chipset wykonany w procesie technologicznym 6 nm i wyposażony w 8-rdzeniowy procesor główny, skonstruowany z 2 rdzeni Cortex-A78 o częstotliwości taktowania 2,4 GHz oraz 6 rdzeni o taktowaniu 2,2 GHz. To przyzwoity, ale na pewno nie imponujący układ.

Można się po nim spodziewać wydajności na poziomie MediaTek Dimensity 1080 lub trochę niższej w Dimensity 7025 albo też trochę wyższej niż oferowana przez chipset Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Wspomniane procesory wykorzystują te same rdzenie w tym samym układzie, ale różnią się taktowaniem.

Unisoc T9300 dorzuca do tego modem 5G (w standardzie 3GPP Release 17) oraz procesor graficzny Arm Mali G57 – ponownie: ani zły, ani dobry. Jeśli zaś chodzi o to, z czym chipset może współpracować, to listę tworzą przede wszystkim: pamięć operacyjna LPDDR4X, pamięć masowa UFS 2.2, aparaty o rozdzielczości maksymalnie 200 Mpix oraz wyświetlacze o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 144 Hz lub 1,5K z odświeżaniem 90 Hz.

Unisoc T9300 (źródło: Gizmochina)

Unisoc T9300 to właściwie podrasowany Unisoc T8300

Biorąc pod uwagę tę charakterystykę, Unisoc T9300 jest tak naprawdę tylko lekko podrasowaną wersją chipsetu Unisoc T8300, który ujrzał światło dzienne w pierwszym kwartale 2025 roku i trafił do smartfona Nubia Neo 3 5G oraz ultrasmukłego modelu Nubia Air – oba dostępne są także w naszym kraju, w cenach nieprzekraczających tysiaka.

W porównaniu do T8300 chipset Unisoc T9300 oferuje wyższe taktowanie rdzeni (w obu przypadkach o 200 MHz) i wyższą częstotliwość odświeżania obrazu, a do tego obsługuje aparaty o rozdzielczości do 200 Mpix, a nie tylko 108 Mpix. Mimo wszystko można się spodziewać, że trafi do smartfonów podobnej klasy i z podobnej półki cenowej, a więc oscylujących wokół 1000 złotych.

Na razie nie ujawniono, kiedy można spodziewać się pierwszych urządzeń z procesorem Unisoc T9300 na pokładzie. Jeśli jednak nie pojawią się przed końcem tego roku, to z pewnością doczekamy się ich na początku przyszłego.