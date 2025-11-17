Tani telefon z tym procesorem może być nawet niezłym wyborem

Mobilne procesory Unisoc znajdują zastosowanie w smartfonach z niskiej półki (no, czasem z pogranicza ze średnią). Najnowszy chipset tego producenta nie będzie wyjątkiem, choć specyfikacja stanowi obietnicę całkiem niezłej wydajności nie tylko w absolutnie podstawowych zadaniach. Co konkretnie zaoferuje Unisoc T9300?
Procesor Unisoc T9300 zaprezentowany – rzućmy okiem na specyfikację
Unisoc T9300 to chipset wykonany w procesie technologicznym 6 nm i wyposażony w 8-rdzeniowy procesor główny, skonstruowany z 2 rdzeni Cortex-A78 o częstotliwości taktowania 2,4 GHz oraz 6 rdzeni o taktowaniu 2,2 GHz. To przyzwoity, ale na pewno nie imponujący układ.
Można się po nim spodziewać wydajności na poziomie MediaTek Dimensity 1080 lub trochę niższej w Dimensity 7025 albo też trochę wyższej niż oferowana przez chipset Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Wspomniane procesory wykorzystują te same rdzenie w tym samym układzie, ale różnią się taktowaniem.
Unisoc T9300 dorzuca do tego modem 5G (w standardzie 3GPP Release 17) oraz procesor graficzny Arm Mali G57 – ponownie: ani zły, ani dobry. Jeśli zaś chodzi o to, z czym chipset może współpracować, to listę tworzą przede wszystkim: pamięć operacyjna LPDDR4X, pamięć masowa UFS 2.2, aparaty o rozdzielczości maksymalnie 200 Mpix oraz wyświetlacze o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 144 Hz lub 1,5K z odświeżaniem 90 Hz.
Unisoc T9300 to właściwie podrasowany Unisoc T8300
Biorąc pod uwagę tę charakterystykę, Unisoc T9300 jest tak naprawdę tylko lekko podrasowaną wersją chipsetu Unisoc T8300, który ujrzał światło dzienne w pierwszym kwartale 2025 roku i trafił do smartfona Nubia Neo 3 5G oraz ultrasmukłego modelu Nubia Air – oba dostępne są także w naszym kraju, w cenach nieprzekraczających tysiaka.
W porównaniu do T8300 chipset Unisoc T9300 oferuje wyższe taktowanie rdzeni (w obu przypadkach o 200 MHz) i wyższą częstotliwość odświeżania obrazu, a do tego obsługuje aparaty o rozdzielczości do 200 Mpix, a nie tylko 108 Mpix. Mimo wszystko można się spodziewać, że trafi do smartfonów podobnej klasy i z podobnej półki cenowej, a więc oscylujących wokół 1000 złotych.
Na razie nie ujawniono, kiedy można spodziewać się pierwszych urządzeń z procesorem Unisoc T9300 na pokładzie. Jeśli jednak nie pojawią się przed końcem tego roku, to z pewnością doczekamy się ich na początku przyszłego.