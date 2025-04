Nowy wirtualny operator dostępny w Polsce. Jego polityka może się podobać

Nowy wirtualny operator, marka PR1V, rozpoczyna świadczenie usług. Strategia skupia się na ochronie prywatności użytkowników.

PR1V, czyli nowy wirtualny operator

Nowa marka wchodzi na polski rynek we współpracy z MVNE.PL, dostawcą nowoczesnych rozwiązań dla operatorów wirtualnych sieci komórkowych. Warto dodać, że już wcześniej mogliśmy usłyszeć o zamiarach pojawienia się PR1V w Polsce. Natomiast teraz – jak już wspomniałem – te plany doczekały się realizacji.

W założeniach oferta PR1V ma spodobać się osobom, które dbają o zachowanie możliwie najwyższego poziomu prywatności. Polityka marki sprawia, że w procesie rejestracji wymagane są wyłącznie niezbędne dane (zgodnie z przepisami prawa komunikacji elektronicznej) – imię, nazwisko oraz numer PESEL.

Do tego dochodzi brak zgód marketingowych, co też powinno okazać się sporym atutem. Operator zastrzega, że nie będzie wysyłał klientom żadnej komunikacji marketingowej, a jego model biznesowy nie jest nastawiony na handel danymi osobowymi.

PR1V – szczegóły oferty

Oferta jest naprawdę nieskomplikowana. Otóż mamy do czynienia z tylko jednym planem w cenie 35 złotych. Składa się on z paczki internetu 150 GB, nielimitowanych połączeń głosowych oraz wiadomości SMS i MMS. Niewykorzystany internet przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy. Jeśli chodzi o roaming na terenie UE, do dyspozycji mamy 9,87 GB.

PR1V umożliwia korzystanie zarówno z tradycyjnych kart SIM, jak i technologii eSIM. Fizyczna karta wysyłana jest do paczkomatu, a eSIM dostarczana jest e-mailem i za pośrednictwem mobilnej aplikacji. Wypada tutaj dodać, że obsługa klienta jest realizowana zdalnie z wykorzystaniem wspomnianej aplikacji PR1V.

Równocześnie perator korzysta z Centrum Usług Wspólnych MVNE.PL, które zapewnia obsługę kanałów cyfrowych, e-maili oraz połączeń głosowych, obsługę dystrybucji kart SIM oraz prowadzenie obowiązkowego raportowania do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Z ważnych informacji należy jeszcze odnotować, że procesy płatności obsługiwane są za pośrednictwem platformy iMoje (ING Bank Śląski). Z kolei weryfikacja tożsamości została zintegrowana z rozwiązaniami Onfido, a w planach jest dalsze rozszerzanie katalogu narzędzi wspierających proces weryfikacji.

Brzmi ciekawie? Jeśli tak, to warto odwiedzić oficjalną stronę PR1V. Natomiast pod tym linkiem znajdziecie szczegółowy cennik usługi.