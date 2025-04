W Polsce pojawi się nowy operator, który nie chce Twoich danych

PR1V to nowy operator, który już wkrótce zadebiutuje w Polsce. W przeciwieństwie do konkurencji, nie chce Twoich danych, tylko zaufania. Właśnie na tym firma zamierza zbudować całą swoją ofertę.

Wkrótce ruszy PR1V. To operator z zupełnie innym podejściem

Na polskim rynku telekomunikacyjnym szykuje się debiut operatora, który może nieźle namieszać. PR1V, bo taką nazwę przyjęła nowa marka, zapowiada się jako pierwszy wirtualny operator w kraju, który stawia całkowicie na prywatność.

Firma deklaruje, że nie będzie udostępniać danych swoich klientów żadnym zewnętrznym podmiotom. Pojawiła się też informacja, że nie zamierza w ogóle zarabiać na tych danych. W czasach, gdy wiele firm traktuje takie informacje użytkowników jak walutę, to odważne i oryginalne podejście może przyciągnąć osoby szczególnie dbające o swoje dane.

PR1V będzie działać wyłącznie przez aplikację mobilną. To oznacza brak salonów, infolinii czy klasycznych punktów obsługi. Wszystko ma się odbywać z poziomu smartfona. Operator jako pierwszy wykorzysta nową platformę MVNE.PL, stworzoną właśnie po to, by wspierać rozwój wirtualnych operatorów. Choć sama platforma była dotychczas dostępna dla firm zewnętrznych, to żaden klient jeszcze z niej nie skorzystał.

Wciąż nie znamy dokładnej daty startu usług, ale fakt, że marka już się promuje w mediach społecznościowych i pojawiają się o niej szczątkowe informacje, sugeruje, że debiut jest blisko. PR1V zapowiada się na coś więcej niż tylko kolejnego wirtualnego operatora. To może być propozycja dla wszystkich, którym nie odpowiada obecny model działania telekomów i którzy chcą pełnej kontroli nad swoimi danymi.

Wirtualnych operatorów jest coraz więcej. Niektórzy są wyjątkowi

Rynek operatorów w Polsce już teraz jest bardzo zróżnicowany, szczególnie jeśli spojrzymy na tzw. operatorów wirtualnych. Działają oni na infrastrukturze większych graczy, ale oferują własne pakiety, podejście do klienta czy funkcje.

Dobrym przykładem może być chociażby Vee Mobile, czyli relatywnie nowy gracz, który wyróżnia się możliwość korzystania z MyVee, czyli inteligentnej, cyfrowej asystentki, która odbierze każdy telefon, ale też na życzenie użytkownika wykona połączenie do określonej osoby.

Podobnie działają inni operatorzy, tacy jak Fonia, Otvarta, a2mobile czy Lajt Mobile. Każdy z nich stara się znaleźć własną niszę. Niektórzy kuszą bardzo niskimi cenami, a inni dodatkowymi usługami, np. nielimitowanym transferem w określonych aplikacjach. Jeśli PR1V rzeczywiście dostarczy to, co obiecuje, a więc wygodną, w pełni cyfrową obsługę i zero handlu danymi to może zyskać lojalną grupę klientów.