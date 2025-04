mObywatel ofiarą hakerów. I to w najgorszym możliwym dniu

Podczas gdy większość osób myśli o zbliżającej się majówce, zespół odpowiedzialny za obsługę aplikacji mObywatel musiał zmierzyć się z atakiem hakerskim, który utrudnił, a w niektórych przypadkach uniemożliwił korzystanie z rządowego programu.

Aplikacja mObywatel nie działała jak należy

Po godzinie 9:00 serwis Downdetector, który jest źródłem informacji o problemach z dostępem do popularnych usług, odnotował pierwsze zgłoszenia dotyczące platformy mObywatel. Stan, wskazujący na awarię, utrzymywał się przez dwie godziny – aktualnie sytuacja zdaje się być już unormowana.

Problemy z działaniem aplikacji mObywatel 30 kwietnia 2025 roku (źródło: Downdetector)

Podobną sytuację Downdetector odnotował wczoraj – na wykresie widać zwiększoną liczbę zgłoszeń od około godziny 12:30 do 13:30. To nietypowe i równocześnie niepokojące, szczególnie mając na uwadze ujawnione przez radio RMF FM informacje.

Atak hakerski sparaliżował działanie aplikacji mObywatel

Ustalono bowiem, że problemy z dostępem do rządowego programu nie były winą zespołu odpowiedzialnego za jego rozwój i utrzymanie, tylko wynikiem ataku hakerskiego na System Rejestrów Państwowych.

Atak miał formę DDoS (ang. Distributed Denial of Service) – hakerzy, za pomocą bardzo dużej liczby urządzeń, próbowali się połączyć z SRP. Większość systemów nie jest przygotowana na tak dużą próbę połączeń w tym samym czasie – w wyniku tej sytuacji doznają one awarii, powodując niedostępność dostarczanej usługi. W tym przypadku była to aplikacja mObywatel.

Atak hakerski, którego ofiarą padła aplikacja mObywatel, mógł być celowy

Radio RMF FM twierdzi, że 30 kwietnia 2025 roku został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ to kluczowa data dla wielu osób. Tylko do dziś można bowiem złożyć PIT za 2024 rok i zapisać się na badania w ramach programu Profilaktyka 40+. Ponadto dzisiejsza data jest również ostatecznym terminem w przypadku wniosków o 800+ na kolejny okres.

Do tej pory nikt nie przyznał się do przeprowadzenia ataku na System Rejestrów Państwowych, ale można podejrzewać, gdzie było jego źródło. Niewykluczone, że wkrótce się tego dowiemy, ponieważ sprawę badają już cyberpolicja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.