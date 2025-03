To idealny powerbank dla zapominalskich gamerów

Black Shark Blade 2 to sprzęt, który może szczególnie przypaść do gustu osobom, które wiecznie zapominają o kablu do ładowania. W nowym modelu producent postawił na prostotę i wygodę, a to wszystko w kompaktowej, solidnej obudowie, nawiązującej designem do pozostałych gamingowych produktów marki.

Powerbank z kablem zawsze pod ręką

Nowy Black Shark Blade 2 Power Bank 10000 mAh to powerbank z wbudowanym przewodem, który wpisuje się w aktualny trend na rynku akcesoriów służących do uzupełnienia energii naszych urządzeń mobilnych. Zamiast bezprzewodowego ładowania, jak w poprzedniej wersji, producent zdecydował się właśnie na zintegrowany kabel USB-C, który ma długość 15 cm i został dodatkowo zabezpieczony oplotem. Dla wielu użytkowników to ogromna zaleta – zwłaszcza dla tych, którzy zbyt często wychodzą z domu z powerbankiem… zapominając o kablu.

Poza przewodem zakończonym USB-C znajdziemy tu dwa dodatkowe porty: USB-C i klasyczny USB-A, co daje razem trzy gniazda ładowania. Maksymalna moc ładowania to 22,5 W, co wystarcza, by (jak chwali się producent) naładować iPhone’a 16 do 50% w zaledwie pół godziny, a do pełna w około 90 minut. To przyzwoity wynik jak na kompaktowe urządzenie.

Na froncie tego powerbanku z wbudowanym kablem umieszczono czytelny wyświetlacz, który informuje o poziomie naładowania baterii oraz o włączonym trybie niskiego prądu. Ten ostatni przyda się np. przy ładowaniu słuchawek, zegarków czy opasek fitness, które często wymagają niższego natężenia.

źródło: Black Shark

Co jeszcze oferuje Black Shark Blade 2?

Blade 2 to nie tylko praktyczne rozwiązania, ale też ciekawy i przyciągający uwagę wygląd. Aluminiowa obudowa dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: Titanium Black i Gaming Blue. Całość jest smukła (grubość to zaledwie 13,88 mm), co oznacza, że powerbank bez problemu zmieści się do kieszeni lub niewielkiej przegródki w plecaku.

Cena Black Shark Blade 2 w Chinach to 99 juanów, czyli około 55 złotych. Na razie nie wiadomo, czy sprzęt trafi do sprzedaży globalnie, ale warto dodać, że urządzenia Black Shark są dostępne na zachodnich rynkach.

W erze smartfonów, które ładujemy codziennie, powerbank z dołączonym na stałe kablem wydaje się rozwiązaniem niemal idealnym dla osób, które nie lubią nosić ze sobą całego zestawu akcesoriów.