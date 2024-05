Solidna konstrukcja i niezłe wnętrze. Taki jest Black Shark GS3

Nowy smartwatch z ekosystemu Xiaomi to propozycja dla aktywnych użytkowników, szukających stosunkowo niedrogiego, a przy tym wytrzymałego i dobrze wyposażonego zegarka. Oto Black Shark GS3.

Smartwatch Black Shark GS3 jest w stanie dużo wytrzymać

Nie tak dawno do sklepów trafił Black Shark GT3, a teraz dołącza do niego GS3. Pomimo podobnych nazw, te dwa smartwatche różnią się od siebie bardzo mocno, a nowy model zapowiada się zdecydowanie lepiej niż jego niewiele starszy brat.

Co rzadko spotykanie na niższej półce cenowej, Black Shark GS3 cechuje się niezłą trwałością. Poza wodoszczelnością w klasie 5 ATM spełnia także wymogi normy IP69K, co świadczy o zwiększonej odporności na ewentualne uszkodzenia spowodowane wnikaniem pyłu i kurzu. Producent zapewnia też o wytrzymałości na ekstremalne temperatury i uderzenia.

fot. producenta

Co więcej, jego ekran został pokryty szkłem Corning Gorilla Glass, chroniącym przed zarysowaniami. A skoro jesteśmy już przy wyświetlaczu, to dodam od razu, że GS3 dysponuje dotykowym panelem AMOLED o przekątnej 1,43 cala. Jego jasność sięga 600 nitów, co powinno przekładać się na komfortowe użytkowanie także w słoneczne dni.

Funkcjonalność też ma niezłą

Co jeszcze oferuje ten zegarek? Ano między innymi podstawowy zestaw funkcji związanych z monitorowaniem zdrowia i aktywności. Mierzy puls i natlenienie krwi, liczy kroki i spalone kalorie, a także śledzi treningi i sen.

Black Shark GS3 nie obsługuje kart eSIM ani łączności komórkowej, ale może służyć do prowadzenia rozmów głosowych, pełniąc jednak wyłącznie funkcję zestawu Bluetooth, choć z systemem redukcji hałasu. Wreszcie, model ten ma też na pokładzie moduły GPS oraz NFC.

8 Ocena

Dużym plusem nowego smartwatcha z ekosystemu Xiaomi ma być również długi czas działania. Po naładowaniu jego akumulatora do pełna użytkownicy mogą liczyć nawet na 3 tygodnie pracy, choć to zawsze jest mocno uzależnione od intensywności i sposobu korzystania.

Cena i dostępność

Aktualnie smartwatch jest dostępny w przedsprzedaży na rynku chińskim. Jego (obniżona) cena wynosi tam 499 juanów (równowartość ~280 złotych). Nic nie wiadomo na razie na temat ewentualnej dostępności modelu Black Shark GS3 w Polsce.