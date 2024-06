Nowa mysz Razer dla graczy w Polsce. Nie będzie tania

Firma Razer zaanonsowała na polskim rynku nową odsłonę myszki komputerowej w wersji Hyperspeed, której charakter został zainspirowany kultową DeathAdder V3 Pro. Urządzenie ma doskonale sprawdzić się w e-sporcie.

Najnowsza mysz Razer z serii DeathAdder

Właściwa dla danego użytkownika i przede wszystkim ergonomiczna mysz komputerowa to jeden z podstawowych sprzętów do gamingu. Specjalistą w dziedzinie tego typu urządzeń jest firma Razer, która dba o komfort graczy. Marka pochwaliła się kolejnym wydaniem myszki zainspirowanej kultową DeathAdder V3 Pro. Najnowsze urządzenie dołącza do linii DeathAdder, która jest nieustannie rozwijana i sprzedała się już w ponad 20 milionów sztuk.

Tym razem producent postawił na wersję opartą o bezprzewodowy system HyperSpeed Wireless, dzięki któremu reakcja użytkownika podczas gry może być niezwykle szybka, a przy tym precyzyjna. Technologia ta doskonale sprawdzi się w e-sporcie, gdzie refleks, koordynacja i niskie opóźnienia są bardzo ważnymi czynnikami.

Nowy sprzęt zasilany jest wytrzymałą baterią, która pozwoli na około 100 godzin pracy. Szybkie ładowanie odbywa się za pomocą złącza USB-C. Urządzenie zostało wyposażone też w przełączniki optyczne Razer Gen-3 oraz czujnik optyczny Focus X 26K. Dzięki nim wyjściowy DPI oraz sygnał wejściowy myszy są lepiej dostosowane, co sprawia, że użytkownik może wykonywać jeszcze bardziej precyzyjne ruchy.

Aby zwiększyć skuteczność i jeszcze bardziej zredukować wszelkie opóźnienia, możliwe jest dołączenie odbiornika HyperPolling. Jest on sprzedawany oddzielnie i pozwala na rozszerzenie obsługiwanej częstotliwości aż do 8000 Hz.

Mysz Razer DeathAdder V3 Hyperspeed przybrała dość minimalistyczną, czarną formę, wykończoną materiałem o gładkiej w dotyku teksturze. Dzięki wygodnej i ergonomicznej konstrukcji gracz może przez wiele godzin oddawać się rozrywce. Najnowszy sprzęt waży zaledwie 55 gramów (o ponad 12% mniej niż kultowa wersja DeathAdder V3 Pro), co zapewnia dodatkowy komfort oraz pozwala na uzyskanie doskonałej precyzji, nawet w trakcie wykonywania gwałtownych i szybkich ruchów dłonią.

Ile kosztuje myszka Razer?

Mysz komputerowa Razer DeathAdder V3 Hyperspeed trafiła już do sprzedaży w sklepach producenta oraz na jego stronie. W połowie lipca rozpocznie się oficjalna sprzedaż na terenie Polski, a sugerowaną cenę ustalono na 489 złotych.