Potrzebujesz światłowodu bez zobowiązań? Dobrze trafiłeś

Nowy rok szkolny i akademicki już za moment. W związku z tym, Vectra przedstawiła propozycję dla uczniów i studentów – internet światłowodowy dostępny bez okresu zobowiązania.

Internet bez zobowiązań dla uczniów i studentów

Trudno dziś wyobrazić sobie naukę, a także wykonywanie różnych projektów do szkoły czy na studia, bez dostępu do internetu. W obecnych czasach jest to rozwiązanie równie ważne, jak kiedyś długopis, zeszyt czy podręcznik. Wśród ofert stworzonych z myślą o uczniach i studentach znajduje się propozycja Vectry.

Operator podkreśla, że ofertę zaprojektowano w taki sposób, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników, którzy mogą często zmieniać miejsce pobytu, a także mają wyższe wymagania w kwestii wydajność łącza internetowego. Do tego dochodzi prosta konfiguracja, a także brak typowych formalności – to wszystko bez konieczności wiązania się z operatorem umowami terminowymi.

Jakie prędkości oferuje Vectra?

Oferta firmy na internet światłowodowy bez zobowiązań składa się z trzech planów, które różnią się prędkością i – co dość oczywiste – także wysokością miesięcznej opłaty. Wypada dodać, że już w podstawie prędkość internetu najpewniej okaże się wystarczająca dla wielu osób. Natomiast droższe pakiety powinny sprostać nawet wysokim wymaganiom.

Klienci do wyboru mają pakiet 300 Mb/s, który dostępny jest za 54,99 złotych miesięcznie. Wyżej znajduje się pakiet 600 Mb/s + Wi-Fi 6 za 64,99 złotych miesięcznie. Natomiast na górze umieszczono pakiet 1 Gb/s + Wi-Fi 6, który został wyceniony na 79,99 złotych miesięcznie. Należy odnotować, że Vectra do pakietów dolicza opłatę za wypożyczenie modemu – wynosi ona 4,99 złotych miesięcznie.

Oferta dostępna jest od 14 sierpnia 2025 roku. Zainteresowani powinni odwiedzić stronę operatora. Warto jeszcze wspomnieć, że Vectra proponuje internet bez zobowiązań nie tylko uczniom czy studentom – każdy zainteresowany może skorzystać z tego typu oferty. Oczywiście konieczne jest spełnienie podstawowego warunku – bycie w zasięgu usług świadczonych przez operatora.