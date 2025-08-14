Kiedyś zastąpi smartfony. Samsung stawia na nowy typ urządzeń

W sieci pojawiły się doniesienia sugerujące, że Samsung już w przyszłym roku może zaprezentować urządzenie z kategorii, w której dotąd nie próbował swoich sił. Wierzy, że w przyszłości tego typu akcesoria mogą nawet zdołać zastąpić smartfony.

Samsung przygotowuje inteligentne okulary

Jeszcze przed końcem tego roku Samsung wypuścić ma na rynek swoje pierwsze gogle rzeczywistości mieszanej. To technologia, która łączy w sobie cechy rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej – pozwala więc na nanoszenie cyfrowych elementów na realny obraz świata, jak i na zupełne odcięcie od rzeczywistości i przeniesienie do całkowicie wirtualnego otoczenia. To coś, co proponowano nam już wcześniej przy okazji Apple Vision Pro czy też HTC Vive XR Elite.

Tego typu zestawy imponują możliwościami, ale nie należą do najbardziej przystępnych (nie tylko ze względu na cenę, ale i gabaryty). Okazuje się jednak, że koreański gigant może bez zbędnego ociągania się zaproponować użytkownikom też coś zgrabniejszego. SEDaily podaje, że w 2026 roku Samsung zaprezentuje swoje pierwsze inteligentne okulary, stając do bezpośredniej rywalizacji z takimi modelami jak Ray-Ban Meta AI Glasses.

Okulary Ray-Ban Meta AI Glasses (fot. Meta)

Bez wyświetlacza. Przynajmniej na razie

Z doniesień wynika, że – podobnie jak wspomniane rejbany – okulary firmy Samsung nie zostaną wyposażone w wyświetlacz. Będą za to miały kamerę, mikrofony i głośniki. Pozwolą na robienie zdjęć i nagrywanie filmów, prowadzenie naturalnych konwersacji ze sztuczną inteligencją oraz korzystanie z rozmaitych funkcji powiązanych z innymi urządzeniami w ekosystemie Galaxy, ze szczególnym uwzględnieniem smartfonów.

Samsung wykazuje, ponoć, przekonanie, że inteligentne okulary i gogle to przyszłość elektroniki użytkowej. Mają zastąpić smartfony, eliminując konieczność sięgania do kieszeni, lecz zamiast tego oferując pełną funkcjonalność cały czas. Zresztą, nie ona jedna tak mocno wierzy w potencjał tego typu urządzeń.

Już teraz mówi się też, że przyszłoroczny model jest jedynie pierwszym z wielu. Kolejne inteligentne okulary Samsunga mają reprezentować już wyższy poziom zaawansowania, a umożliwi to między innymi wprowadzenie wyświetlacza do wizualnej prezentacji rzeczywistości rozszerzonej. To także nie jest w żaden sposób zaskakujące, bo w tym samym kierunku poszła grupa Meta, prezentując we wrześniu 2024 roku okulary Orion.

Coraz głośniej mówi się też o tym, że lada chwila swoje pierwsze inteligentne okulary zaprezentuje także firma Apple. Wygląda na to, że era tego typu urządzeń faktycznie może się wkrótce rozkręcić na dobre.