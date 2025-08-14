Zamiast kontrolera – smartfon. Wkracza nowa era wyścigów

Wyścigi modelami samochodów to zabawa dla małych i dużych. Jedna z popularnych na świecie marek wprowadza zupełnie nowy zestaw, w którym smartfon zastąpi kontroler. Ale zmian jest jeszcze więcej.

Nadeszła nowa era wyścigów modelami samochodów

Carrera to marka trudniąca się produkcją modeli samochodów wyścigowych w skali 1:50. Jej historia sięga lat 60-tych, a miniaturowe autka pozwalają ścigać się po konfigurowalnych torach nie tylko dzieciom, ale też dorosłym. Dotychczas sterowanie samochodzikami było możliwe za pomocą dołączonych do zestawów kontrolerów i torów zasilanych prądem.

Teraz sytuacja zmienia się, bo w nowej odsłonie Carrera Hybrid samochody wyposażono w akumulatory, które mają wystarczyć na około 30 minut jazdy. Gracze będą mogli nimi sterować z poziomu aplikacji na smartfonie. Jednak nie tylko sposób kierowania ulegnie zmianie, bo wyprzedzać inne pojazdy będzie można również poza torem. Ponadto firma Carrera zdecydowała się na wdrożenie funkcji opartych na sztucznej inteligencji, aby zapewnić jeszcze bardziej realistyczne wrażenia z jazdy.

Zupełnie nowy zestaw Carrera Hybrid ze smartfonem zamiast kontrolera

Zestaw startowy Carrera Hybrid ma trafić na rynek amerykański 1 września 2025 roku. Model ten wyceniono na 199,99 dolarów – w przeliczeniu około 730 złotych. Zestaw zawiera 15 prostych oraz zakrzywionych części toru, dających łącznie ponad 6 metrów toru. W pudełku znajdą się także dwa modele samochodów Porsche 911 GT3 R „Black” i Porsche 911 GT3 R „Red” – oba tradycyjnie w skali 1:50.

Nowy zestaw Carrera Hybrid (źródło: Carrera)

Sterowanie samochodami będzie realizowane w aplikacji dostępnej bezpłatnie w App Store i Google Play. Wystarczy, że uczestnicy wyścigu będą przechylali smartfon, aby skręcić. Przyspieszenie i hamowanie możliwe będzie za pomocą przycisków na ekranie. Użytkownicy mogą również wybrać tryb – dla początkujących lub dla ekspertów. Warto wspomnieć, że apka automatycznie rozpoznaje tory, indywidualne ustawienia czy pozwala na emitowanie autentycznych dźwięków silnika.

Jak ujęto na oficjalnej stronie firmy Carrera, w wyścigu może brać udział maksymalnie 30 zawodników na jednym torze w jednym czasie. Sesje wyścigowe oferowane są dla maksymalnie 16 graczy.

Z informacji udostępnionych przez The Verge wynika, że samochodziki można sparować z bezprzewodowymi kontrolerami. Carrera planuje rozszerzenie oferty hybrydowych samochodzików – w przyszłości do Porsche 911 GT3 R mają dołączyć rozpoznawalne modele Mercedes-AMG, Audi i BMW.