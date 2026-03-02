Vectra przygotowała kompleksowy pakiet, w skład którego wchodzi internet światłowodowy, telewizja oraz dostęp do jednego z popularnych serwisów VOD. Cena może Cię zachęcić do wybrania właśnie tej oferty.

Światłowód, telewizja i Netflix, HBO Max, Disney+ lub Canal+ w atrakcyjnej cenie

Nowa oferta, którą sama Vectra nazywa „Królewską ofertą”, obejmuje internet światłowodowy o prędkości pobierania do 300 Mbit/s, pakiet telewizyjny Srebrny z 73 kanałami oraz dostęp do wybranego serwisu VOD. Do wyboru są:

Netflix w pakiecie Podstawowym (regularna cena to 33 złote miesięcznie),

HBO Max w pakiecie Standardowym (regularna cena to 39,99 złotych miesięcznie),

Disney+ w pakiecie Standard (regularna cena to 34,99 złotych miesięcznie),

Canal+ Seriale i Filmy (regularna cena to 29 złotych miesięcznie).

Promocyjna cena tej paczki to 89,99 złotych miesięcznie, obowiązująca przez 23 miesiące (na taki okres podpisywana jest umowa). Do rachunku doliczana będzie też opłata za modem w wysokości 4,99 złotych miesięcznie. Vectra umożliwia również wybranie szybszego internetu światłowodowego oraz pakietu telewizyjnego z większą liczbą kanałów, aczkolwiek wtedy – naturalnie – cena będzie wyższa.

Nowa oferta Vectry na internet światłowodowy z telewizją i dostępem do wybranego serwisu VOD (źródło: Vectra)

Vectra nie zapomina o obecnych klientach. Dostępna jest też promocja dla nich

Operatorzy zwykle nie myślą o obecnych klientach, tworząc nowe oferty, jednak Vectra regularnie przygotowuje coś również dla osób, które już wcześniej podpisały umowę i nie mogą skorzystać z ofert dla nowych klientów.

Tym razem Vectra proponuje obecnym klientom rabat na dostęp do serwisów VOD:

Netflix w pakiecie Podstawowym + Canal+ Seriale i Filmy za 52,99 złotych miesięcznie (zamiast 62 złote),

Netflix w pakiecie Podstawowym + Disney+ w pakiecie Standard za 57,99 złotych (zamiast 67,99 złotych),

Netflix w pakiecie Podstawowym + HBO Max w pakiecie Standardowym za 62,99 złotych (zamiast 72,99 złotych),

HBO Max w pakiecie Standardowym + Disney+ w pakiecie Standard za 64,99 złotych (zamiast 74,98 złotych).

Nowa oferta Vectry obowiązuje od 2 marca do końca kwietnia 2026 roku. Będzie ona promowana również m.in. przez dedykowane działania wspierające ofertę Netflix oraz Disney+, obejmujące między innymi organizację wydarzeń w wybranych miastach w Polsce, w tym w Gdyni, Toruniu, Zabrzu czy Wrocławiu.