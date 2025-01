Honor Magic 7 w wersji Porsche Design – cena i data premiery w Europie

Topowe podzespoły zamknięte w konstrukcji, której design zainspirowany został luksusowymi samochodami sportowymi. Oto właśnie Porsche Design Honor Magic 7 RSR, który ma już oficjalną datę premiery w Europie.

Nadciąga (a może nadjeżdża?) Porsche Design Honor Magic 7 RSR

Od wczoraj (15 stycznia 2025 roku) smartfon Honor Magic 7 Pro jest dostępny w Polsce. To rasowy flagowiec, wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, wyświetlacz LTPO OLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz obiecujący zestaw aparatów. Wielkimi krokami zbliża się jednak premiera jeszcze bardziej wypasionego modelu. Jaki będzie Porsche Design Honor Magic 7 RSR?

Porsche Design Honor Magic 7 RSR to specjalna edycja modelu z dopiskiem Pro, ale konkretnie tego, który powstał z myślą o rynku chińskim, a nie europejskim. To dobra wiadomość, ponieważ ma on akumulator o większej pojemności (5850 mAh, a nie 5280 mAh). W dodatku obsługuje szybkie ładowanie z mocą 100 W oraz ładowanie bezprzewodowe z mocą 80 W.

Co jeszcze oferuje Porsche Design Honor Magic 7 RSR? Specyfikacja

Poza tym specyfikacje obu urządzeń są takie same. Mamy tu zatem między innymi ten sam topowy procesor firmy Qualcomm i wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala, dzielący powierzchnię z kamerą o rozdzielczości 50 Mpix. Są też trzy aparaty z tyłu: główny 50 Mpix (f/1.4-2.0), ultraszeroki 50 Mpix (f/2.0) oraz teleobiektyw 200 Mpix (f/2.6), a dopełnieniem całości jest system Android 15 z nakładką MagicOS 9.0.

Porsche Design Honor Magic 7 RSR (fot. Honor)

Porsche Design Honor Magic 7 RSR – zgodnie zresztą ze swoją nazwą – wyróżnia się przede wszystkim konstrukcją. Wygląd smartfona został zainspirowanymi luksusowymi samochodami sportowymi, z ostro ciosanym modułem aparatu oraz centralną wypukłością. Odporna na pył i wodę (według klas IP68 i IP69) obudowa może mieć kolor szary (Agate Grey) lub fioletowy (Provence).

Europejska cena Porsche Design Honor Magic 7 RSR ujawniona

Firma Honor oficjalnie zapowiedziała, że smartfon zadebiutuje w Europie 21 lutego. Jego ceny rozpoczną się od 1799 euro, co po obecnym kursie daje ~7680 złotych. Nieznane są póki co szczegóły na temat polskiej oferty, ale to dobry moment, by przypomnieć, że standardowy Magic 7 Pro został wyceniony na 5799 złotych.