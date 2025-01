Rząd zrobił ukłon w stronę krwiodawców. Jest nowe udogodnienie

Honorowym krwiodawcom przysługuje wiele przywilejów, w tym dwa dni wolnego i posiłek regeneracyjny. Rząd zrobił kolejny ukłon w ich stronę, udostępniając im nowe udogodnienie.

Rządowa strona z nowym udogodnieniem dla krwiodawców

Na platformie pacjent.gov.pl, do której można się zalogować, korzystając m.in. z Profilu zaufanego, aplikacji mObywatel czy e-dowodu, dostępna jest nowa zakładka o nazwie Krwiodawstwo. Znajduje się ona w sekcji Apteczka, która wyświetla się na stronie głównej po pomyślnym zalogowaniu.

Zakładka Krwiodawstwo w sekcji Apteczka na platformie pacjent.gov.pl (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Po wejściu do sekcji Krwiodawstwo, można uzyskać dostęp do sześciu zakładek:

Moje krwiodawstwo,

Planowanie wizyty,

Lista planowanych wizyt,

Ostatnia donacja krwi,

Złożenie wniosku lub udzielenie zgody,

Lista złożonych wniosków i udzielonych zgód.

Dostępne usługi w sekcji Krwiodawstwo na platformie pacjent.gov.pl (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

W zakładce Moje krwiodawstwo można znaleźć informacje na temat ilości oddanej krwi czy wyniki badań, o ile dane centrum krwiodawstwa wprowadziło takie dane do systemu. Tutaj da się również sprawdzić, kiedy można ponownie oddać krew. Data ostatniej donacji jest zaś wyświetlana w zakładce Ostatnia donacja krwi. W tym miejscu krwiodawca może też wycofać donację, jeśli na jaw wyszły określone okoliczności (tj. dokonać samodyskwalifikacji).

Niewątpliwym udogodnieniem jest również możliwość umówienia wizyty w centrum krwiodawstwa na konkretny dzień (dostępne opcje to Donacja, Badanie, Konsultacja) oraz złożenia wniosku o zaświadczenie dla pracodawcy i do urzędu skarbowego. W zakładce Złożenie wniosku lub udzielenie zgody można też wyrazić zgodę na przekazanie danych do PCK.

To ostatnie pozwoli złożyć wniosek o odznakę dla Zasłużonego Honorowego Dawcy krwi przez internet – wystarczy wybrać placówkę PCK, w której zostanie odebrana odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz centrum krwiodawstwa lub oddział terenowy, który ma przekazać dane do PCK. We wniosku trzeba również wybrać przysługującą odznakę i wpisać deklarowaną sumę oddanej krwi pełnej w mililitrach.

W przypadku oddania składnika krwi, na przykład osocza lub płytek krwi, trzeba przeliczyć donację na krew pełną – przelicznik można znaleźć m.in. na stronie krwiodawcy.org.

Kiedy legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi w aplikacji mObywatel?

Nowa funkcjonalność na platformie pacjent.gov.pl to niewątpliwie miły ukłon w stronę krwiodawców, lecz Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi z niecierpliwością czekają, aż wydawane przez PCK legitymacje będą dostępne również w formie cyfrowej w aplikacji mObywatel.

W sekcji Rozwój aplikacji, w wykazie funkcji, których wdrożenie jest zaplanowane, znajduje się legitymacja honorowego dawcy krwi, lecz nie podano terminu realizacji. Oprócz tego wśród zaplanowanych usług i dokumentów wymieniono:

zawieszanie i odwieszanie dowodu osobistego,

prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

prawo wykonywania zawodu farmaceuty,

legitymację doktoranta,

legitymację emeryta-rencisty MSWiA.

Ponadto planowana jest publikacja kodu aplikacji.