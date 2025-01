Orange sprzedaje swoje słupy. Też możesz kupić

Orange przygotowało nową, nieoczekiwaną ofertę o nazwie „Kup Słup”. Operator ogłosił sprzedaż nieczynnych słupów telekomunikacyjnych przeznaczonych do demontażu. W jaki sposób je kupić i co można z nimi zrobić?

Orange sprzedaje nieczynne słupy telekomunikacyjne

Słupy telekomunikacyjne to standardowy element krajobrazu. Choć zazwyczaj pojawiają się nowe, zdarza się, że niektóre niszczeją, na danym terenie zmienił się sposób prowadzenia kabli albo zwyczajnie przestają być danemu operatorowi potrzebne i konieczne jest ich zdemontowanie.

Orange stworzyło wykaz słupów przeznaczonych do demontażu i udostępniło go publicznie. Pierwsza myśl – po co? Okazuje się, że operator wystartował z nową ofertą, która pozwala na zakupienie niepotrzebnych już mu słupów telekomunikacyjnych. Wystawione na sprzedaż słupy są oferowane bez kabli i usług należących do Orange bądź innych operatorów. Jeśli na wybranym słupie nadal znajdują się nieczynne, zerwane kable, firma zleci ich demontaż.

W obszernym wykazie każdy ze słupów został odpowiednio opisany – nazwą, obecnym właścicielem, szerokością i długością geograficzną oraz adresem (województwem, powiatem, gminą, miejscowością i ulicą). Lista obejmuje ponad 1140 słupów.

Oferta „Kup Słup” (źródło: Orange)

Jak kupić słup od Orange i co można z nim zrobić?

Jeśli klient zdecyduje się na zakup słupa bądź słupów, konieczne jest wybranie konkretnych obiektów z wykazu, a następnie przesłanie zgłoszenia do operatora za pośrednictwem e-maila [email protected]. W wiadomości należy umieścić szczegółowe informacje o wybranym obiekcie – nazwę i numer słupa, zgodnie z opublikowaną listą.

Obecnie udostępniony wykaz słupów obowiązuje do 5 lutego 2025 roku. Orange zobowiązało się do aktualizowania listy i udostępniania jej w kolejnych miesiącach za pośrednictwem strony internetowej i newslettera „Hallo Wholesale”, na który można zapisać się tutaj.

Zakupiony słup możesz wykorzystać na kilka sposobów. Jednym z nich jest pozostawienie słupa w obecnej lokalizacji oraz wykorzystanie go do świadczenia usług dla swoich klientów. Nowy właściciel może także przeprowadzić jego demontaż na własny koszt bądź przenieść w inne miejsce.

Operator zaznacza, że liczy się czas. W przypadku braku zainteresowania danym obiektem operator zleci jego demontaż. Pełną ofertę słupów (aktualną do 5 lutego 2025 roku) można pobrać ze strony internetowej.