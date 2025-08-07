Niezwykle kompaktowy, a pojemny i szybki. Weźmiesz go też do samolotu

Na rynku zadebiutował kompaktowy i lekki powerbank, który ma mniejszą długość i szerokość niż karta kredytowa. Nowy model oferuje pojemność aż 10000 mAh, trzy porty i szybkie ładowanie.

Oto najmniejszy powerbank o pojemności 10000 mAh na świecie

Powerbanki to przenośne banki energii, które możemy zabrać ze sobą wszędzie, choć trzeba przyznać, że często zwiększają masę niesionego plecaka czy torebki. Jest jednak na świecie firma INIU, która przez ostatnie lata skupia się na produkcji lekkich i kompaktowych powerbanków. Warto wspomnieć, że marka INIU w lutym 2025 roku oficjalnie zadebiutowała w Polsce, a wśród technologii, wspomagających tworzenie wyjątkowo małych i lekkich urządzeń, stosuje autorskie rozwiązania – m.in. Tiny Cell (ogniwo o wysokiej gęstości) czy Hyper Stack (kompresja konstrukcji obwodów).

W ostatnim czasie INIU wprowadziło na rynek nowy model banku energii – Pocket Rocket P50. Firma reklamuje go jako „najmniejszy na świecie powerbank o pojemności 10000 mAh”. Sprzęt ten waży jedynie 160 g, a jego rozmiary to 8,3 x 5,2 x 2,6 cm – dla porównania długość i szerokość tego modelu są mniejsze niż karta kredytowa. Producent deklaruje, że akcesorium jest o około 45% mniejsze w porównaniu do urządzeń o tej samej pojemności oferowanych przez konkurencję.

Pocket Rocket P50 oferuje szybkie ładowanie z maksymalną mocą wyjściową 45 W. Powerbank wyposażono w dwa porty USB typu C i jeden USB typu A. Jednocześnie można ładować 3 urządzenia, model ten obsługuje technologie PD, QC oraz Samsung Super Fast Charging 2.0 (PPS).

7.5 Ocena

Wyświetlacz i zabezpieczenia

Najnowszy kompaktowy bank energii marki INIU sprzedawany jest wraz z odłączanym kablem USB typu C, który został zintegrowany ze smyczą. Pocket Rocket P50 wyposażono w inteligentny wyświetlacz cyfrowy. Użytkownik odczyta z niego poziom naładowania powerbanku w czasie rzeczywistym.

Producent zadbał o rozwiązania zabezpieczające sprzęt przed przegrzaniem, narażeniem na zwarcie czy przeładowaniem. Warto wspomnieć, że akcesorium zostało dopuszczone do użytku w samolotach.

INIU Pocket Rocket P50 (źródło: INIU)

Cena INIU Pocket Rocket P50

INIU Pocket Rocket P50 sprzedawany jest w sześciu wariantach kolorystycznych – białym, czarnym oraz pastelowych odcieniach koloru różowego, fioletowego, zielonego oraz niebieskiego. Obecna cena w sklepie producenta wynosi niecałe 174 złote.