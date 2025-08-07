3/10. Miażdżąca ocena nowego Samsunga

W zależności od tego, komu zaufasz, Samsung Galaxy Z Fold 7 to najsmuklejszy składak na świecie albo przynajmniej jeden z najsmuklejszych. Potrafi zrobić niemałe wrażenie bokiem o grubości 8,9 mm, ale też głównym aparatem 200 Mpix (f/1.7), procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite dla Galaxy czy duetem wyświetlaczy Dynamic AMOLED 2X z adaptacyjnym odświeżaniem 1-120 Hz. Upakowanie tak dobrych podzespołów w tak małej obudowie okazuje się jednak mieć swoją cenę.

I nie mam tu na myśli wyłącznie ceny jako takiej (no bo pamiętajmy, że w sklepach ten smartfon startuje z poziomu 8799 złotych). Ekipa iFixit, która zawodowo zajmuje się rozmontowywaniem smartfonów i sprawdzaniem, jak łatwo jest je naprawić, wzięła ostatnio na warsztat właśnie model Samsung Galaxy Z Fold 7. I domyślasz się już pewnie, że nie piszę tego bez powodu.

Jak łatwy w naprawie jest Samsung Galaxy Z Fold 7? Mocne 3/10

Tym powodem jest ocena 3/10. Problematyczne jest już samo dostanie się do wnętrzności Folda. Smukła konstrukcja w połączeniu z mocnym klejem sprawia, że otwarcie pokrywy to nie lada wyzwanie. Ale to tylko początek kłopotów. Wewnętrzny wyświetlacz jest delikatny i podatny na uszkodzenia poprzez naciskanie paznokciami czy nawet działanie kurzu, a akumulator – niesamowicie mocno przyklejony do ramki, przez co nietrudno doprowadzić na przykład do zwarcia.

Trudności w demontażu podstawowych elementów sprawiają, że naprawa smartfona Samsung Galaxy Z Fold 7 może okazać się koszmarem, zarówno jeśli chodzi o nakład pracy, jak i potencjalne koszty dla użytkownika. Czy jestem zaskoczony? Nie. Rozczarowany? Może bardziej. Chcąc osiągnąć tak smukłą konstrukcję producent musiał jednak pójść na pewne kompromisy i rozumiem, że naprawialność nie była priorytetem.

Mimo wszystko to sprzęt na lata

Tyle dobrze, że Samsung zadbał przynajmniej o odpowiednią ochronę na zewnątrz, dzięki czemu jest szansa, że konieczność naprawy nie nadejdzie wcale lub nadejdzie późno. To między innymi dwa typy szkła: Gorilla Glass Ceramic 2 i Gorilla Glass Victus 2, aluminiowa ramka, wzmocniony zawias Armor FlexHinge czy też wodoszczelna obudowa w klasie IP48.

Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z tego smartfona przez lata. Samsung obiecuje aż 7 dużych aktualizacji Androida, a do tego chwali się, że akumulator utrzyma co najmniej 80% pierwotnej pojemności po 2000 ładowań.